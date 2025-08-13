Jagoba Arrasate se estrena como botillero en el Frontón de Sineu

Jagoba Arrasate se ha estrenado como botillero con victoria en el Frontón de Sineu. El entrenador del Mallorca ha cambiado una tarde el fútbol por la pelota mano, pero el resultado ha sido el mismo: un éxito.

Con una vista privilegiada, ha aconsejado en todo momento a su pareja Mikel Goñi-Xabi Ortiz de Urbina, que iban vestidos de azul. En cambio, Jagoba lucia una camiseta verde con los colores corporativos del Frontón Sineu con su nombre serigrafiado a la espalda. Instrucciones ha dado, quizás, más que en Son Moix. O al menos han sido más visibles.

Es cierto que se jugaban el tercer puesto, aunque había algo más importante. El resultado importa, como siempre, pero la mirada se debía centrar en la grada, que ha llenado el complejo por segunda vez seguida.

A ratos parecía un combate de boxeo. No por los golpes que le daban a la pelota, que se oían en todo el pueblo, sino porque después de cada tanto podían recibir instrucciones de su botillero y, en el caso de Goñi y Ortiz de Urbina, de Arrasate con una toalla para secarse el sudor en la mano izquierda y una botella de agua en la derecha.

Los de azul ganaron 22-13 a Iñaki Lizaso- Fernando Bretón y se hicieron con el tercer puesto. Un destacadísimo Mikel Goñi, acostumbrado a levantar al público en el País Vasco, hizo las delicias de Sineu una y otra vez que, por cierto, vio varias camisetas del Mallorca tanto modernas como ‘vintage’.

Su inseparable Bitor Alkiza, segundo entrenador del conjunto bermellón, también siguió la partida desde la grada de pie, pero al acabar se acercó a saludar a Jagoba y a su pareja ganadora.

Xabi Ortiz de Urbina tuvo clara la influencia de Arrasate en su victoria: “Nos ha ayudado a jugar tranquilos. Nos decía que nos centráramos en colocarnos bien y en meternos bien a la pelota. Poco a poco nos hemos ido poniendo y, en mi caso, me ha ayudado a estar más tranquilo y a acabar de soltarme más con la bola”.

La buena capacidad de mando del técnico del Mallorca no ha sorprendido a Goñi: “Lo conozco desde hace mucho tiempo y también juego a pala con su primo. Le gusta la pelota y entiende este deporte. Desde fuera se ve más y a él le da igual que sea de fútbol, pelota o remo porque entiende de todo y tiene mucha vista. sabe transmitir y mandar. Se agradece la ayuda que nos ha hecho”.

Después de ser botillero por el tercer puesto, Arrasate intentó ver la final como pudo porque muchos les pidieron un autógrafo y una fotografía, un lujo que no se negó a quitárselo a las más de 400 personas que llenaron el Frontón de Sineu.