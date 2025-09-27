Jagoba Arrasate: "El espíritu colectivo es lo que más me ha gustado"

El Real Mallorca necesitaba la victoria como el comer, y Jagoba Arrasate era consciente de ello. No ha sido un partido brillante, pero lo primordial eran los tres puntos. "Son importantes el qué y el cómo. Por la situación en la que estábamos lo primero lo era más. Estoy muy contento, nos hemos quitado un gran peso de encima. Debemos de jugar mejor, pero hoy he visto un espíritu colectivo que me ha gustado mucho. Hemos defendido muy bien. ya ni me acordaba de lo que era dejar la portería a cero. He visto cosas que hace tiempo que no veía", ha declarado en la rueda de prensa el técnico tras el encuentro ante el Alavés.

"Me voy muy contento con el espíritu colectivo. He visto muy bien a la línea defensiva y la implicación del grupo. Me quedo con eso, es lo que más me ha gustado", ha añadido, remarcando la importancia de la unión y el compromiso del equipo.

Los bermellones han dejado por primera vez la portería a cero con una buena actuación defensiva, algo que ha sido "clave", según ha afirmado Arrasate, pero en la faceta ofensiva no han estado finos salvo en la acción del gol de Asano. "No es fácil cuando estás en esta situación sacar tu mejor versión. La primera premisa era ser incómodos para el rival y creo que lo hemos sido. Hemos hecho un buen gol, pero es verdad que el bagaje ofensivo no ha sido bueno. Todavía tenemos mucho margen de mejora en eso, pero esa soltura a veces te la dan los resultados también", ha comentado Jagoba.

El tanto del nipón ha sido a pase de Marc Domènech, que ha sido titular por primera vez en el curso, jugando en la banda derecha. "Marc, por su edad, está verde en algunas cosas, pero si algo tiene es ese desparpajo. En la jugada del gol los tres han estado bien. En esa pared, ese movimiento de Muriqi y la finalización de Asano. Hacía tiempo que no veía una ejecución tan rápida y necesitamos esas acciones para desajustar al rival", ha manifestado el de Berriatua.

El japonés también ha sido protagonista porque ha vuelto a caer lesionado cuando faltaban más de 20 minutos de partido. "Ha notado un pinchazo. Es un jugador que lo tenemos catalogado para 60 minutos. Es verdad que en ese tiempo puede hacer los números que hace otro en 90, por eso es un jugador tan importante para nosotros, pero tenemos que estar siempre muy pendientes de esas cosas. Hoy han pasado esos 60 minutos, se ha lesionado e igual es demasiado tarde. Necesitamos que pueda jugar más minutos, también con Pablo Torre. A ver si vamos encontrando la mejor versión física de cada jugador para que puedan jugar 90 y que luego pueda escoger el entrenador", ha explicado el preparador vasco.

En los últimos minutos, el conjunto mallorquinista ha podido defender lejos de su área y mantener la ventaja. "Tal y como estamos, si defendemos cerca del área, tenemos esa falta de confianza y puedes cometer algún error que te cueste la victoria. Me gusta que podamos defender lejos del área y que los últimos minutos sean en campo del Alavés. Los cambios también nos han dado esa energía para poder hacerlo", ha afirmado.

Tras el pitido final, los jugadores se han fundido en un abrazo para celebrar la victoria. "Lo pasamos muy mal, tenemos mucha gente en nuestro entorno que lo pasa mal también. Es como que termina y dices: "ya era hora, hemos ganado". Es un abrazo de unión. Tanto en los momentos malos como en los buenos hay que ser una familia, y esta semana en ese aspecto va a ser positiva", ha expresado Arrasate sobre el gesto de sus futbolistas.

El entrenador bermellón se ha mostrado relajado tras el triunfo después de haber sufrido mucho en el banquillo: "La tensión era muy grande, estaba sudando, y a veces sufrimos más por el resultado que por lo que estaba pasando. Cuando ha terminado el partido tampoco lo he celebrado tanto porque hay tanta tensión... que es como un 'bluf', me he quedado un poco así. Era una victoria muy necesaria, todavía tenemos un déficit de puntos pero el primer paso era este: ganar y portería a cero. Espero que sea un punto de inflexión".

"Después de lo de la Real, han sido tres días muy duros, pero también tres días muy importantes para mí en lo personal. El equipo todavía puede dar mucho más, pero sigo igual de motivado, algo más aliviado y con menos peso. Vamos a ir a Bilbao a hacer otro buen partido", ha agregado.

Para finalizar, Jagoba ha querido destacar el buen papel que han llevado a cabo Mojica y Maffeo: "Hoy han estado muy bien. Han dado un paso al frente, lo tenían que dar. Son dos grandes jugadores. Tenemos también a Lato y Mateu que son un encanto, entrenan muy bien y siempre están preparados, pero hoy era momento para los dos y que diesen un paso al frente. Han entendido que hoy era el momento de dar ese paso. Si han dado este nivel, también hay que exigirselo".

Vía: Diario de Mallorca