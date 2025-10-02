Jagoba Arrasate contra Ernesto Valverde: una buena racha que debe continuar

Solo hay una estadística a la que agarrarse para este sábado en el duelo entre el Athletic y el Mallorca en San Mamés: los enfrentamientos entre Jagoba Arrasate y Ernesto Valverde. El resto de números invitan al pesimismo. Y allí es donde entra el técnico de Berriuata, porque es el clavo ardiendo al que cogerse. Y, aunque suene paradójico, nunca ha ganado a los rojiblancos en su feudo.

El entrenador bermellón se ha medido once veces al txingurri entre partidos de liga y Copa del Rey. La mayoría de veces empatan, pero el balance es claramente a favor para Arrasate: tres victorias, siete tablas y una derrota. Con un dato llamativo más: nunca ha perdido en sus visitas a San Mamés. Ni con la Real Sociedad, ni Osasuna. Aunque tampoco ha vencido, solo conoce la igualada.

Última visita, un empate con el Mallorca

El preparador del Mallorca ya sabe lo que es puntuar con el cuadro palmesano en el campo del Athletic. Hace menos de siete meses rascó un empate a uno con un gol de Raíllo en la recta final de la temporada pasada, pero la alineación sí presentará varios cambios obligados: al menos, cuatro.

Dominik Greif se marchó traspasado al Olympique de Lyon y jugará Leo Román. Copete fue vendido al Valencia y, tanto Takuma Asano como Omar Mascarell, están lesionados. Aquel domingo 9 de marzo, Jagoba Arrasate salió con cinco defensas y todo parece que seguirá confiando en una formación con cuatro zagueros como en la única victoria del curso el pasado sábado ante el Alavés.

Quince años sin asaltar La Catedral

Ningún jugador de la plantilla bermellona ha ganado en el campo del Athletic con la camiseta del Mallorca. El último triunfo del cuadro palmesano en La Catedral fue hace quince años, en mayo de 2010. El equipo entrenado por Gregorio Manzano ganó 1-3 con goles a favor de Gonzalo Castro, Nunes y Aduriz y el tanto rojiblanco lo anotó Fernando Llorente.

En los últimos duelos en San Mamés para el Mallorca el balance es malo: dos empates y siete derrotas. Y el bagaje contra Ernesto Valverde es todavía peor: ocho tropiezos, ocho tablas y dos victorias. El último triunfo bermellón ante el txingurri, que entrenaba al Espanyol, fue el 24 de septiembre de 2006 con un gol de Maxi López en Son Moix.

Lo que queda claro es que hay muchos números negativos que toca darle la vuelta y, este sábado, es una buena oportunidad para ello.

Vía: Diario de Mallorca