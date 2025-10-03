Jagoba Arrasate: "Encadenar otro resultado positivo nos daría mucho ánimo"

El ambiente en Son Bibiloni ha cambiado. Es mucho más tranquilo y, este viernes, Jagoba Arrasate ha mostrado una versión más estadista e incluso bromista en la sala de prensa. El técnico del Mallorca ha adelantado que no puede ser el mismo once, pero sí que será "similar". Takuma Asano, que marcó el gol de la victoria contra el Alavés, se perderá algunas semanas.

Este sábado a las 18:30 visitan el campo del Athletic, una plaza difícil donde puntuar, pero con un dato optimista que manda: el entrenador de Berriatua nunca ha perdido allí.

El primer triunfo del curso ha relajado el ambiente en el Mallorca. "Nos libera. Había sido una semana exigente en todos los sentidos. Una semana para trabajar se agradece, estamos más liberados pero seguimos apretados. Mañana es un partido importante porque luego nos vamos a un parón", subraya.

El equipo de Ernesto Valverde rotó contra el Borussia Dortmund en Champions este miércoles. "La gestión del técnico hace indicar que lo tengan muy presente. El partido de mañana lo tiene muy presente y espero al mejor Athletic. No están en racha en cuanto a resultados pero han jugado bien, solo les falta eficacia.En San Mamés antes de un parón van a apretar un montón", señala y añade: "Tenemos que pensar que nos encontraremos al mejor Athletic. Es un campo difícil y tenemos que intentar, después de una victoria, hacer otro buen partido para encandenar otro resultado positivo que nos daría mucho ánimo".

La vuelta de Nico Williams condiciona al Mallorca: "Es un factor diferencial, seguro que lo han encontrado a faltar estas jornadas. Les da mucho. Más allá de Nico, nosotros necesitamos el espíritu colectivo del pasado sábado a nivel defensivo para que los jugadores rivales no estén cómodos".

Por otra parte, Arrasate confirmó que "Asano tiene una lesión en el isquio", y del resto de lesionados informó que "Omar Mascarell va mejor y Marash Kumbulla está ahí, no llegan para mañana pero veremos si se recuperan después del parón".

También consideró como una opción real apostar por el doble lateral derecho con Maffeo y Mateu Jaume de titulares: "Me gustó cómo se entendieron. Es algo puntual. Lo valoramos, pero me gustó el equipo ahí".

De cara al duelo de este fin de semana, el entrenador cree que el camino para hacerle daño al elenco vasco es "aprovechar las virtudes, a nivel asociativo no nos van a dejar jugar, veremos si podemos salir de la presión, no es fácil encontrar la espalda, tenemos que hacerles daño a balón parado".

Arrasate también bromeó sobre que estuvo cerca de fichar a Martin Valjent o Antonio Raíllo estando en Osasuna y, a la siguiente pregunta, no quiso desvelar quién: "Tienes un 50% de acertar". Agregó que siempre los ha respetado mucho. "Cuando estás aquí en el día a día te parecen iguales o mejores todavía. Ahora los valoramos y cuando no estén, seguramente más".

Sobre Jan Virgili aseguró que este viendo el Mundial Sub-20: "El primer día jugó bien y el segundo, también. Quiero que le salgan bien las cosas y que no se lesione".

