Jagoba Arrasate: "Se me hace muy difícil por no decir imposible contar con Dani"

Jagoba Arrasate ha cerrado prácticamente la puerta a Dani Rodríguez. Después de sus dos desafortunados comunicados y de una suspensión de empleo y sueldo de diez días parece muy difícil que cuente más para el entrenador del Mallorca. "Quiero ejercer bien mi profesión y va a entrenar con nosotros. Ha cruzado una linea roja, ha vulnerado los códigos de un equipo y a mí se me hace muy difícil contar con un jugador que ha tenido ese comportamiento y ese pensamiento. A partir de allí seguirá entrenando”, señala.

El técnico bermellón ha ido más allá en su explicación de la situacion del futbolista de Betanzos: "Ahora mismo se me hace difícil contar con él, pero es uno más. Tiene contrato con nosotros, tengo que ejercer bien mi trabajo. Ha entrenado bien y nos puede ayudar en el día a día. Si depende de mí ahora mismo se me hace muy difícil por no decir imposible contar con un jugado con ese comportamiento".

Jagoba Arrasate en estas dos semanas se ha sentido respaldado por el club. "Esto no ha sido una cosa entre el jugador y el entrenador, hay dos comunicados que dañan el grupo, al vestuario y al club. La entidad toma la decisión de abrir expediente y el entrenado tiene que tomar decisiones como máximo responsable. El club y yo hemos ido de la mano y Kohlberg como máximo responsable, también", apunta.

Sobre la autodestrucción que avisó a finales de la Liga pasadó, sí la tiene en cuenta. "Se me ha pasado por la cabeza, hay que atajarlo y dar un paso al frente. Simplemente yendo normal es complicado llegar al objetivo. Va a ser un año difícil porque hay mucha igualdad. Necesitamos hacer un buen partido contra un equipo que ha hecho siete de nueve. Es momento de olvidarnos de eso y dar un paso al frente. Llevamos un escudo y está por encima de cualquier cosa", finaliza.

De la situación del vestuario está sorprendido. "Hay que diferenciar las cosas. Esto no lo había vivido ni visto en otros clubes. Hay que separar las cosas. Hay cosas que influyen al equipo, al entorno y son un compendio de cosas. El entrenador tiene parte de culpa, el grupo ha cogido licencias que no debía de coger o el club por no cortar cosas que igual nos ha llevado a esta situación. A partir de ahora, debemos tener claro que no podemos seguir así. Lo dije el día de la presentación que necesitamos unión y centrarnos en lo deportivo que ya es difícil. Hay que dar un paso al frente todos.

A nivel personal, Jagoba Arrasate dijo haber estado "dolido, enfadado, triste por momentos que no gustan, pero cuando tienes la conciencia tranquila estás mejor", admitiendo que "mucha gente" le ha animado durante este parón.

Sobre Pablo Maffeo, el entrenador señaló que "puede jugar mañana tras un verano movidito" y se mostró "contento" de poder contar con él, dejando claro que la labor de las dos partes es "encontrar su mejor versión".

Respecto al encuentro ante el Espanyol, el técnico lamentó que se jugara en lunes porque "era un desplazamiento muy bueno para la afición", pero intentará que sea "un punto de inflexión para enganchar a la gente al equipo". "Es un equipo que tiene más registros, transitan muy bien y ahora tienen más juego asociativo, han mejorado y ahí están los resultados, necesitaremos hacer muchas cosas de las que hicimos en el Bernabéu", declaró.

Por último, Arrasate hizo una valoración del mercado de fichajes, donde cree que han firmado "presente y futuro" y se mostró satisfecho con las incorporaciones: "A ver si conseguimos hacer un buen equipo para vivir momentos felices".