Jagoba Arrasate, destituido en el Mallorca: estos son los posibles sustitutos

La derrota en Balaídos a manos del Celta de Vigo supuso la gota que colmó el vaso de la paciencia en el Real Mallorca. A pesar de ser ratificado esta mañana por Pablo Ortells, máximo responsable deportivo de la entidad balear, Jagoba Arrasate fue destituido este mismo lunes de su cargo en el banquillo de Son Moix.

Los malos resultados del equipo bermellón, en estos momentos ocupando zona de descenso a Segunda División, han precipitado la marcha del técnico de Berritua. Jagoba Arrasate apenas ha estado una temporada y media en el Mallorca, al que llegó en verano de 2024 tras su exitoso periplo en Osasuna.

El sexto en caer

La salida de Arrasate supone la sexta destitución en Primera División en lo que llevamos de temporada. El vasco se une a Calero, del Levante, Xabi Alonso, del Real Madrid, Sergio Francisco, de la Real Sociedad y Paunovic y Luis Carrión, en el Real Oviedo.

El Real Mallorca trata con esta decisión de revertir la mala dinámica deportiva y dar un golpe de efecto de cara a las últimas trece jornadas de campeonato. La entidad presidida por Andy Kohlberg agradeció "la profesionalidad" de Arrasate durante este tiempo al mando del equipo, así como "su compromiso diario y comportamiento ejemplar". El estadounidense estará en Mallorca el próximo sábado en el trascendental encuentro contra la Real Sociedad, donde los palmesanos se juegan algo más que tres puntos para escapar de la crisis.

El ya extécnico tomará la palabra este martes, sobre las 12.30 horas, para despedirse del club y ofrecer su versión de los hechos. Xisco Campos o Gustavo Siviero, preparador del filial, tomarán las riendas del equipo de forma interina hasta que se oficialice el nuevo entrenador.

Noticias relacionadas

Jagoba Arrasate da instrucciones a Jan Virgili / Ana Escobar / EFE

Posibles sustitutos

La situación tensa en el Mallorca viene de lejos esta temporada. Jagoba Arrasate había estado contra las cuerdas con anterioridad y en la isla ya especulaban con un posible sustituto del vizcaíno. Los nombres de Luis García Plaza y del catalán García Pimienta, ambos sin equipo, han formado parte de la rumorología para el cargo de entrenador.