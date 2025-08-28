La intrahistoria del fichaje de Jan Virgili por el Mallorca

Han sido semanas tensas y de tiras y afloja entre Barça y Mallorca. Tras la exclusiva adelantada por SPORT este miércoles sobre el acuerdo total entre clubes, toca explicar algunos detalles de la operación. Hace más de un mes que la entidad bermellona contactó con Deco para mostrar su interés por Jan Virgili. Por deseo expreso de Jagoba Arrasate.

El técnico vasco, necesitado de extremos como el comer, quedó prendado de lo que vio del atacante de Vilassar tanto en el Europeo sub'19 como el el segundo tramo del curso pasado en el Barça Atlètic. Era consciente de que andaba escaso de futbolistas de banda desequilibrantes y consideraba que Virgili era el perfil ideal para ello.

Negociación complicada

Las negociaciones a lo largo de estas semanas han pasado por muchas fases. Cuando el futbolista supo que no era citado por Hansi Flick para viajar a la gira asiática, consideró que lo adecuado era buscar minutos de calidad fuera del Barça.

Estaba (y está) muy agradecido a Belletti, un técnico clave en su carrera y que le catapultó el curso pasado. Con él ganó Liga, Copa del Rey y Youth League. Pero las puertas del primer equipo estaban medio cerradas. Y las ofertas de Segunda A y Primera que tenía sobre la mesa inducían a un paso adelante en su carrera.

Cifras

Primero, el Barça pidió más de cuatro millones por el 50% de los derechos de Jan al Mallorca. El jugador, por cierto, tenía otra propuesta importante del Almería, que ofrecía tres 'kilos' por esa mitad del pase. Otros clubes de Segunda A también apretaban.

El Mallorca, de primeras, no llegaba a los dos millones. Y en esas empezaba un pulso con Deco que se ha alargado en el tiempo. Lógicamente, el director de fútbol tenía otro montón de carpetas encima de la mesa por tratar. Y se ha ido dilatando todo.

Antes del partido en Maracaná, el Barça contactó con el Mallorca para cerrar el pase por unos dos millones, puesto que necesitaba 'cash' para inscribir. Y sabía que la voluntad de Jan y los suyos era ir a la capital balear a toda costa. Pero la exhibición del chico en Brasil hizo dudar al director de fútbol.

Viaje para desatascar

Desde el Barça se valora la proyección de Virgili. Y bajo ningún concepto se le iba a dejar salir sin mantener un 50% de sus derechos. Finalmente, Aritz Aduriz y Pablo Ortells, de la dirección deportiva bermellona, decidieron viajar el martes a Barcelona para desatascar la operación.

Tras un breve 'meeting' con Deco, regresaron a Barcelona. Pero este el miércoles volaron de nuevo para insistir y para cerrarlo todo. Más de dos horas después, todo quedaba cerrado. Unos 3,5 millones por el 50% del paso, cinco años de contrato y una recompra para el Barça. Final feliz para un Jan que podría debutar ya este sábado nada más y nada menos que en el Bernabéu. Arrasate lo espera con los brazos abiertos.