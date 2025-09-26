Horario y dónde ver por televisión el Real Mallorca-Alavés

El Real Mallorca necesita ganar. Como sea, pero debe hacerlo. Dos puntos de dieciocho posibles, al margen de un calendario más o menos complicado, es un bagaje muy pobre. Pero mucho peor son las funestas sensaciones que ha transmitido el equipo, especialmente este miércoles en San Sebastián en la derrota frente a la Real Sociedad.

Es por ello que el choque frente al Alavés alcanza la dimensión de choque vital o importante. El término final, quedando prácticamente toda la Liga en juego, es demasiado dramático, pero sirve para entender lo que está en juego. Ganar, además de los tres puntos, significará, como poco, llevarse la primera alegría de la temporada. Y en un momento como este, con todo lo que ha ocurrido en el vestuario, es no poca cosa.

Para este choque, a falta de que este viernes por la tarde el club haga oficial la convocatoria, las bajas seguras son las de Kumbulla y Mascarell, ambos por lesión.

Enfrente del Mallorca estará un Alavés que viene de ganar en San Mamés al Athletic y de rascar un empate en el Coliseum frente al Getafe. Un rival duro, competitivo y con una idea de juego muy clara, precisamente aquello que le falta al Mallorca este curso y que, según ha admitido Jagoba Arrasate este viernes en rueda de prensa, intentará recuperar a partir de ya.

El choque, correspondiente a la jornada 7 de Liga, se disputará este sábado 27 de septiembre a partir de las 18:30 horas en Son Moix. Se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar.

Lista de televisiones

Esta es la lista de televisiones que emiten el partido en todo el mundo

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Internacional: Facebook Live

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

España: Mitele Plus, Movistar+, Movistar Laliga

Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Vía: Diario de Mallorca