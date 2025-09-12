Horario y dónde ver el RCD Espanyol - Real Mallorca

Se ha hecho pesado, pero LaLiga ya regresa para el RCD Mallorca. El conjunto bermellón, que ya cuenta con todos los internacionales de vuelta, se medirá al RCD Espanyol el próximo lunes en la jornada 4 del campeonato.

El primer parón de la temporada ha sido seguramente el más movido en mucho tiempo en el club. Además de coincidir con el fin del mercado de fichajes, los comunicados de Dani Rodríguez y sus efectos han asumido por desgracia todo el protagonismo en la entidad.

Una sanción de diez días de empleo y sueldo (que concluye este sábado) unido a despojarle de la capitanía de manera permanente, no es algo sencillo de asumir y está por ver si sus consecuencias van más allá.

En el plano deportivo, salvo lesión, Jagoba Arrasate cuenta con todos sis efectivos. Llabrés se ha entrenado en el gimnasio aquejado por unas pequeñas molestias musculares y puede ser la única baja en el choque ante el conjunto perico.

Un partido que será especial para muchos de los actuales integrantes de la plantilla bermellona. Sergi Darder, Marash Kumbulla o Mateo Joseph regresan a la que fue su casa en distintas etapas.

Más allá de ello, el Mallorca llega necesitado ya de victorias. Es cierto que su calendario con Barcelona y Real Madrid no invitaba al optimismo, pero un triunfo y salir de la zona baja de la tabla ayudará a reforzar la moral de una plantilla tocada por los acontecimientos recientes y un refuerzo también para el entrenador.

Por su parte, el Espanyol ha firmado un gran inicio de campeonato con siete puntos de nueve y quiere seguir dando continuidad a esas buenas sensaciones con una victoria frente al Mallorca.

El partido, correspondiente a la jornada 4 de Liga, se disputará el próximo lunes día 15 a partir de las 21 horas. Podrá verse en televisión a través de Movistar.