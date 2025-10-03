Horario y dónde ver el Athletic Club-Mallorca

El Real Mallorca visita este sábado al Athletic Club, en partido correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports. Encuentro con muchos puntos de interés después de los últimos duelos entre ambos equipos -como la recordada final de la Copa del Rey en 2024-, los enfrentamientos entre ambos equipos (Arrasate tiene buenos números ante Valverde) o el reencuentro de Robert Navarro con con su excompañeros bermellones.

La cita parece propicia para el Mallorca, que visita a un Athletic herido tras encadenar seis partidos sin ganar; curiosamente, desde que se lesionó Nico Williams. Además, viene de sufrir una goleada en su partido de Champions League ante el Borussia Dortmund (4-1).

Varias bajas en el Mallorca

El Mallorca aterrizará en San Mamés con el impulso anímico que le dio su victoria ante el Alavés (1-0) el pasado fin de semana en Son Moix, pero con varias bajas que le han dejado mermado para su visita a Bilbao.

Athletic y Mallorca se enfrentan este sábado 4 de octubre a las 18:30 horas en el estadio de San Mamés. En los últimos cinco duelos ligueros en La Catedral, tres victorias de los ‘leones’ y dos empates para los bermellones.

El partido podrá seguirse en España a través de DAZN y Movistar LaLiga, con retransmisión en directo por televisión y streaming en sus respectivas aplicaciones para dispositivos móviles.

Dónde ver el partido fuera de España En el resto del mundo, según se informa en la web del Athletic, el partido se puede ver en los siguientes televisiones u operadores: THE AMERICAS United States and Puerto Rico: San Francisco (09:30), Boise (10:30), San Juan, Miami (12:30) ESPN Canada: Vancouver (09:30), Toronto (12:30) TSN or RDS Mexico: Mexico City (10:30) Canal 5, Izzi or Sky Central America + Dominican Republic: San José (10:30), Panama City (11:30) Sky In Belize, also on: ESPN, Sports Max / Dominican Republic: Sports Max Caribbean: Kingston (11:30), Bridgetown, Havana (12:30) Sports Max Also on ESPN in: Antigua & Barbuda, Barbados, Trinidad & Tobago, Bahamas Available on beIN in French-speaking islands. South America: Bogotá (11:30), Caracas (12:30), Buenos Aires (13:30) ESPN, Disney+, DirecTV or Star + Suriname: Sports Max, ATV / Venezuela: IVC Networks / Bolivia: Tigo Sports / Guyana: Sports Max Brazil: Brasilia (13:30) Disney+ or ESPN AFRICA North Africa: Casablanca, Algiers (17:30), Cairo (19:30) beIN In Sudan & Mauritania, also on: Super Sports or Canal + Sub-Sahara: Accra (16:30), Lagos (17:30), Cape Town (18:30), Nairobi (19:30) Super Sports or Canal + In Angola and Mozambique, also on: ZAP EUROPE Iceland 16:30 Livey United Kingdom & Ireland 17:30 Premier Sports Portugal 17:30 DAZN-Eleven Norway 18:30 TV2 Sport Denmark 18:30 TV2 Sport Sweden 18:30 TV4 Netherlands 18:30 Ziggo Sports Belgium 18:30 DAZN-Eleven France 18:30 beIN Spain 18:30 Movistar or DAZN Austria, Germany & Italy 18:30 DAZN Switzerland 18:30 Blue Poland 18:30 Eleven Sports or Canal + Czech Republic & Slovakia 18:30 NovaSport Hungary 18:30 Spiler 2 TV Albania 18:30 Supersport Kosovo 18:30 ArtSport Balkan Nations 18:30 Arena Sport Malta 18:30 TSN Finland 19:30 C-More Sport Baltic States & Belarus 19:30 Setanta Sports Ukraine 19:30 Megogo Romania 19:30 Prima TV or DigiSport Bulgaria 19:30 Max Sport Greece 19:30 Nova Sport Cyprus 19:30 Cytavision Israel 19:30 One Sport Turkey 19:30 Sporsmart or S-Plus Russia (Moscow, 19:30) Match TV ASIA Arab Countries & Iran: Amman, Mecca (19:30), Tehran (20:00), Dubai (22:00) beIN Caucasus Region: Tbilisi, Baku, Yerevan (20:30) Setanta Sports In Azerbaijan also on TV Net & Real TV Central Asia: Tashkent, Astana (21:30) Setanta Sports Pakistan 21:30 Begin India 22:00 Fancode Southeast Asia: Bangkok, Hanoi, Jakarta (23:30), Singapore, Manila (00:30 SEP 14) beIN (Sunday, October 5) Also on: Cambodia (CTN), Thailand (PPTV & LaLiga +), Vietnam (SCTV), Myanmar (Canal +), Indonesia (LaLiga +), Philippines (Setanta Sports) China 00:30 CCTV, Migu, iQiyi, Leisu, Qiukedao Hong Kong 00:30 Now Sports Macau 00:30 TDM Sports Channel Taiwan 00:30 DAZN-Eleven Mongolia 00:30 SPS Japan 01:30 U-Next, DAZN South Korea 01:30 Coupang OCEANIA Papua New Guinea: Port Moresby (02:30) TV Sports Australia & New Zealand: Sydney (02:30), Wellington (04:30) beIN Pacific Islands: Suva (04:30), Apia (05:30) Digicel Also on: Cook Islands, Solomon Islands, Tuvalu (Sky Pacific), New Caledonia, Wallis and Futuna (beIN Sports).

Vía: Diario de Mallorca