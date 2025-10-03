Fútbol | Primera División
Horario y dónde ver el Athletic Club-Mallorca
El equipo bilbaíno llega al duelo ras encadenar seis partidos sin victoria
Los bermellones han sumado dos empates en sus últimas cinco visitas a San Mamés
Manuel Fernández
El Real Mallorca visita este sábado al Athletic Club, en partido correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports. Encuentro con muchos puntos de interés después de los últimos duelos entre ambos equipos -como la recordada final de la Copa del Rey en 2024-, los enfrentamientos entre ambos equipos (Arrasate tiene buenos números ante Valverde) o el reencuentro de Robert Navarro con con su excompañeros bermellones.
La cita parece propicia para el Mallorca, que visita a un Athletic herido tras encadenar seis partidos sin ganar; curiosamente, desde que se lesionó Nico Williams. Además, viene de sufrir una goleada en su partido de Champions League ante el Borussia Dortmund (4-1).
Varias bajas en el Mallorca
El Mallorca aterrizará en San Mamés con el impulso anímico que le dio su victoria ante el Alavés (1-0) el pasado fin de semana en Son Moix, pero con varias bajas que le han dejado mermado para su visita a Bilbao.
Athletic y Mallorca se enfrentan este sábado 4 de octubre a las 18:30 horas en el estadio de San Mamés. En los últimos cinco duelos ligueros en La Catedral, tres victorias de los ‘leones’ y dos empates para los bermellones.
El partido podrá seguirse en España a través de DAZN y Movistar LaLiga, con retransmisión en directo por televisión y streaming en sus respectivas aplicaciones para dispositivos móviles.
Dónde ver el partido fuera de España
En el resto del mundo, según se informa en la web del Athletic, el partido se puede ver en los siguientes televisiones u operadores:
THE AMERICAS
United States and Puerto Rico: San Francisco (09:30), Boise (10:30), San Juan, Miami (12:30)
ESPN
Canada: Vancouver (09:30), Toronto (12:30)
TSN or RDS
Mexico: Mexico City (10:30)
Canal 5, Izzi or Sky
Central America + Dominican Republic: San José (10:30), Panama City (11:30)
Sky
In Belize, also on: ESPN, Sports Max / Dominican Republic: Sports Max
Caribbean: Kingston (11:30), Bridgetown, Havana (12:30)
Sports Max
Also on ESPN in:
Antigua & Barbuda, Barbados, Trinidad & Tobago, Bahamas
Available on beIN in French-speaking islands.
South America: Bogotá (11:30), Caracas (12:30), Buenos Aires (13:30)
ESPN, Disney+, DirecTV or Star +
Suriname: Sports Max, ATV / Venezuela: IVC Networks / Bolivia: Tigo Sports / Guyana: Sports Max
Brazil: Brasilia (13:30)
Disney+ or ESPN
AFRICA
North Africa: Casablanca, Algiers (17:30), Cairo (19:30)
beIN
In Sudan & Mauritania, also on: Super Sports or Canal +
Sub-Sahara: Accra (16:30), Lagos (17:30), Cape Town (18:30), Nairobi (19:30)
Super Sports or Canal +
In Angola and Mozambique, also on: ZAP
EUROPE
Iceland 16:30
Livey
United Kingdom & Ireland 17:30
Premier Sports
Portugal 17:30
DAZN-Eleven
Norway 18:30
TV2 Sport
Denmark 18:30
TV2 Sport
Sweden 18:30
TV4
Netherlands 18:30
Ziggo Sports
Belgium 18:30
DAZN-Eleven
France 18:30
beIN
Spain 18:30
Movistar or DAZN
Austria, Germany & Italy 18:30
DAZN
Switzerland 18:30
Blue
Poland 18:30
Eleven Sports or Canal +
Czech Republic & Slovakia 18:30
NovaSport
Hungary 18:30
Spiler 2 TV
Albania 18:30
Supersport
Kosovo 18:30
ArtSport
Balkan Nations 18:30
Arena Sport
Malta 18:30
TSN
Finland 19:30
C-More Sport
Baltic States & Belarus 19:30
Setanta Sports
Ukraine 19:30
Megogo
Romania 19:30
Prima TV or DigiSport
Bulgaria 19:30
Max Sport
Greece 19:30
Nova Sport
Cyprus 19:30
Cytavision
Israel 19:30
One Sport
Turkey 19:30
Sporsmart or S-Plus
Russia (Moscow, 19:30)
Match TV
ASIA
Arab Countries & Iran: Amman, Mecca (19:30), Tehran (20:00), Dubai (22:00)
beIN
Caucasus Region: Tbilisi, Baku, Yerevan (20:30)
Setanta Sports
In Azerbaijan also on TV Net & Real TV
Central Asia: Tashkent, Astana (21:30)
Setanta Sports
Pakistan 21:30
Begin
India 22:00
Fancode
Southeast Asia: Bangkok, Hanoi, Jakarta (23:30), Singapore, Manila (00:30 SEP 14)
beIN
(Sunday, October 5)
Also on: Cambodia (CTN), Thailand (PPTV & LaLiga +), Vietnam (SCTV), Myanmar (Canal +), Indonesia (LaLiga +), Philippines (Setanta Sports)
China 00:30
CCTV, Migu, iQiyi, Leisu, Qiukedao
Hong Kong 00:30
Now Sports
Macau 00:30
TDM Sports Channel
Taiwan 00:30
DAZN-Eleven
Mongolia 00:30
SPS
Japan 01:30
U-Next, DAZN
South Korea 01:30
Coupang
OCEANIA
Papua New Guinea: Port Moresby (02:30)
TV Sports
Australia & New Zealand: Sydney (02:30), Wellington (04:30)
beIN
Pacific Islands: Suva (04:30), Apia (05:30)
Digicel
Also on: Cook Islands, Solomon Islands, Tuvalu (Sky Pacific), New Caledonia, Wallis and Futuna (beIN Sports).
Vía: Diario de Mallorca
