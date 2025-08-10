Greif-Lyon: A la espera del visto bueno de Andy Kohlberg

Andy Kohlberg quiere la garantía de pago del Olympique de Lyon (OL) antes de venderles a Dominik Greif. El presidente del Mallorca, conocedor de la situación del equipo francés y pendiente de la actualidad de su club, desea tener la certeza de que recibirá los más de cinco millones entre fijos y variables, además de un porcentaje en una futura venta, antes de certificar el traspaso del portero eslovaco.

Kohlberg ha sido quien ha hecho esperar para oficializar el acuerdo. Por eso, este sábado Dominik Greif se vistió junto a sus compañeros en la presentación del equipo en el Trofeu Ciutat de Palma en Son Moix, aunque no jugó el partido.

Cuando llegue el papel, Kohlberg dará el visto bueno y Greif pondrá rumbo hacia Lyon. Es un formalismo para no correr ningún riesgo, aunque el OL ya ha fichado a jugadores este verano como Tyler Morton del Liverpool por diez millones; o a Pavel Sulc del Viktoria Plzen por siete y medio.

Dominik Greif, sabedor que este sábado pudo haber sido la última vez que pisó Son Moix, fue el último en marcharse del césped mirando fijamente cada detalle del estadio después de la foto de presentación de la plantilla antes del duelo contra el Hamburgo.

El traspaso, donde las cantidades económicas ya están cerradas, parece que se solucionará la próxima semana, tal y como apuntan varios medios franceses. Aparentemente no corre riesgo, pero Kohlberg quiere tener todas las garantías de cobrar la venta, como con la salida de Gio González al Krasnodar la temporada pasada. Es un formalismo que solo tiene un afán: que el Mallorca cobre todo el dinero por la venta de Dominik Greif. Y en esto, el presidente estadounidense es inflexible.