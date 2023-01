El gesto de Messi que todavía emociona a un jugador de la Liga

Jaume Costa recuerda un gesto que tuvo Messi cuando estaba en el Barcelona y él en el Villarreal "Me acuerdo que después de enfrentarme a él varias veces le dije: 'Leo, mira, me he enfrentado a ti y no tengo tu camiseta. Por favor, ¿me la puedes dar?'"

Jaume Costa, actual jugador del Mallorca, recuerda un gesto que tuvo Leo Messi cuando estaba en el Barcelona y Costa en el Villarreal. El motivo que provocó este incidente que todavía le emociona es una camiseta: "Me acuerdo que después de tres, cuatro o cinco veces de enfrentarme a él le dije: 'Leo, mira, me he enfrentado a ti y no tengo tu camiseta. Por favor, ¿me la puedes dar?'. Me dijo que sí, después del partido", ha explicado el propio Jaume Costa en un 'TikTok' que ha publicado el Mallorca.

Sin embargo, según ha relatado el defensor, perdieron el partido y se fue directo al vestuario. "Allí me acorde... 'Ostras, se me ha olvidado pedir la camiseta a Messi'. Y dije, bueno va, otro partido será". Es entonces cuando se acercó el italiano Nicola Sansone y le sorprendió con lo que hizo el actual jugador del PSG: "Me dice: 'Qué suerte has tenido que has cogido la camiseta a Messi'. Y digo... 'No, Nico, no. Al final no, no la tengo'. Y me dice: 'Uy, pero si he ido a pedírsela yo y me ha dicho que la tenía reservada para Jaume'. Yo me quedé... buah. Mira, se me pone la piel de gallina", ha revelado. "Le dije al utillero, 'oye Adrián, hazme el favor de ir a por la camiseta' y me la cambió. Ahí la tengo en casa".