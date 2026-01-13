García Pimienta, principal candidato para relevar a Arrasate en el Mallorca

El Mallorca se mueve en un terreno peligroso, el de la urgencia sin margen. La derrota en Vallecas este fin de semana ha agitado el entorno, ha puesto el foco sobre Jagoba Arrasate y ha activado, al menos en los despachos, un plan de contingencia. En ese escenario, Francisco Javier García Pimienta es el nombre que más fuerza ha tomado como posible relevo si el club decide cambiar el rumbo.

Mallorca en tensión y con el banquillo señalado

El clima se ha enrarecido en Son Moix. La derrota de este domingo en Vallecas (2-1) ha multiplicado el hartazgo y ha instalado el debate sobre el banquillo tanto en la calle como en los medios locales. En la isla se habla de una tensión al límite y de un club que ya "sondea nombres" ante el desgaste del ciclo.

Aun así, no se espera un movimiento inmediato. La 'COPE' sostiene que el Mallorca no se plantea destituir a Jagoba Arrasate esta misma semana y que llegará al próximo partido con margen, aunque con una condición no escrita, ya que los resultados a corto plazo decidirán el rumbo.

Los números empujan y explican la urgencia. El Mallorca es 17.º en LaLiga EA Sports con 18 puntos en 19 jornadas, cuatro victorias, seis empates y nueve derrotas, y mira de reojo al descenso. La dinámica tampoco da tregua. El equipo despidió 2025 con un 1-1 en Mestalla ante el Valencia y ha empezado el año con dos golpes seguidos, el 1-2 en Son Moix frente al Girona y la derrota de esta jornada en casa del Rayo. Con estos resultados, el conjunto balear cierra la primera vuelta con 12 puntos menos que la temporada pasada, lo que puede suponer el punto y final de un cuerpo técnico que llegó en verano de 2024.

García Pimienta, principal nombre

En esa búsqueda de alternativas para dirigir al equipo, el nombre de García Pimienta ha ganado fuerza. Según ha avanzado 'Marca' y ha podido confirmar SPORT, el exentrenador del Sevilla y de la UD Las Palmas es uno de los candidatos que ya están sobre la mesa y, a estas horas, aparece como la opción mejor colocada para relevar al técnico de Berriatua.

Su situación contractual facilita el encaje. Pimienta está libre desde que el Sevilla anunció su destitución en abril de 2025, un detalle que acorta plazos en un mercado donde cada día pesa cuando la clasificación aprieta.

El perfil también encaja con lo que busca el Mallorca si decide reiniciarse. Un entrenador con una idea reconocible, trabajo reciente en Primera y la ventaja de llegar sin necesidad de negociar con otro club. Esa combinación es la que, hoy, lo coloca en la pole del casting.

Un técnico con recorrido

El entrenador barcelonés dispone de un recorrido que mezcla construcción y resultados. Tomó el banquillo de Las Palmas en enero de 2022, medio año después de abandonar el Barça B, y consiguió reactivar al equipo hasta cerrar la liga en 4.ª posición con 70 puntos, clasificándolo para el play-off de ascenso, donde se quedó a un paso de la final tras caer ante el Tenerife (1-3). La temporada siguiente, la 2022-23, completó el salto con el ascenso directo, terminando 2.º con 72 puntos. Ya en Primera, en la 2023-24, logró el objetivo principal y mantuvo al club con una 16ª plaza y 40 puntos.

Su siguiente paso fue el Sevilla, donde asumió el reto con un contrato de dos temporadas. La etapa, sin embargo, se desgastó con una mala racha y terminó el 13 de abril de 2025. Dejó al equipo 13.º con 36 puntos en 31 jornadas, con margen sobre el descenso pero lejos de los puestos europeos.

Luis García Plaza, el otro candidato

La otra alternativa para los bermellones es un regreso con memoria. Luis García Plaza aparece como otro de los nombres que maneja el Mallorca. El técnico madrileño ya dirigió al equipo entre 2020 y 2022 y fue el entrenador del último ascenso, en la temporada 2020-21, un aval de peso en un contexto en el que el club necesita respuestas rápidas. Su principal argumento es precisamente ese: conoce la casa, el vestuario y el entorno, y ese conocimiento es una de las razones por las que convence en la dirección deportiva.

Sin embargo, por ahora, el Mallorca no ha hecho público ningún movimiento. No obstante, el escenario está dibujado. El banquillo vuelve a depender del marcador y, si la cuerda se rompe, García Pimienta es el candidato que parte por delante.