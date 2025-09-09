Ganas de normalidad en el Real Mallorca

El cierre del mercado de fichajes, la tormenta ‘Dani Rodríguez’, el perdón de Maffeo... La primera semana de parón del curso para el Real Mallorca vino muy cargada y, tras tres necesarios días de descanso que Jagoba Arrasate ofreció a la plantilla aprovechando la disputa de partidos internacionales, hoy la plantilla bermellona regresa al trabajo en Son Bibiloni. El importante y exigente duelo ante el Espanyol aguarda en el horizonte (lunes 15, a las 21 horas) y el sentimiento en el club es de ganas de regresar a la normalidad y de que el fútbol sea el protagonista.

Tras un inicio de campeonato que ya se aventuraba complicado al tener que medirse a Barcelona y Real Madrid en apenas tres jornadas, con el Celta entre medias, el saldo es de solo un punto. Algo que entraba perfectamente en los planes, pero que no oculta el hecho de mirar la clasificación y ver al equipo en las posiciones de descenso, una situación que no es agradable para nadie.

Con un calendario que lejos de mejorar continúa siendo un camino de piedras, todo lo que sea alterar la tranquilidad en Son Bibiloni y Son Moix dificulta más las cosas y, tras unos días de asueto necesarios para todos, Arrasate plantea la semana con la intención de devolver la calma y afrontar con todas las garantías el partido en Cornellà.

El parón internacional provocará que paulatinamente se vayan incorporando los seis futbolistas de la plantilla que recibieron la llamada de sus selecciones. A Jan Virgili, que ha disputado dos partidos con España sub-20, se le espera hoy junto al resto de sus compañeros. Muriqi jugó ayer con Kosovo frente a Suecia, mientras que Kumbulla lo hará esta noche frente a Letonia.

Omar Mascarell disputó ayer su segundo partido con Guinea Ecuatorial –derrota ante Túnez por 0-1–, por lo que al igual que el ‘7’ bermellón se le espera mañana en el entrenamiento.

El futbolista que se reincorporará más tarde a la disciplina bermellona será Johan Mojica. El lateral colombiano juega con su selección frente a Venezuela en la madrugada del miércoles al jueves, por lo que no volverá a entrenarse, como pronto, hasta el viernes.

Sin embargo, la lejanía del partido ante el Espanyol permitirá a Arrasate contar con todos sus jugadores –incluido Dani Rodríguez una vez concluya su sanción– como mínimo todo el fin de semana, algo que no suele ocurrir tras una semana de parón.

El Mallorca regresa al trabajo con ganas de que solo se hable de fútbol y para que ello suceda quiere dejar a un lado lo extradeportivo y centrarse en sacar los tres puntos ante el Espanyol.