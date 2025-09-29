Esta famosa banda asistió al último partido del RCD Mallorca en Son Moix

La banda de música Carolina Durante se dejó ver en las gradas de Son Moix durante el partido de liga entre el RCD Mallorca y el Alavés, que tuvo lugar el pasado sábado 27 de septiembre.

Alguno de los miembros del grupo madrileño, Diego Ibáñez (voz), Martín Vallhonrat (bajo) y Juan Pedrayes (batería), animaron a los locales y ejercieron de talismán para los bermellones, que terminaron con la mala racha y anotaron la primera victoria de la temporada.

La formación musical dejó constancia de su paso por el estadio mallorquín en redes sociales, con una imagen de los tres músicos en la grada vestidos con la camiseta de los locales y acompañada del comentario “Victoria en Son Moix”.

La visita de Carolina Durante a la isla se debe a su participación en el Festival Mutante de Inca, donde actuaban como cabeza de cartel el mismo día del partido de fútbol.

Vía: Diario de Mallorca