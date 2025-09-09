Fallece Joan Morey, el abonado número 1 del Real Mallorca

Joan Morey, el abonado número 1 del Real Mallorca ha fallecido. El histórico socio empezó a los 13 años su ilusión por el mallorquinismo, viviendo los momentos más gloriosos y también los más difíciles del RCD Mallorca. Morey ostentó orgulloso el carnet nº1. El abonado ha presenciado el recorrido del club desde la época del antiguo estadio Lluís Sitjar hasta la actualidad en el Estadi Mallorca Son Moix.

En un emotivo reportaje titulado Memoria y pasión: una charla entre históricos, el club hizo que Morey conversara con el exjugador Joan Forteza. Juntos, recordaron varios hitos mallorquinistas, incluido el primer gol del Mallorca en Primera División, marcado por el propio Forteza en 1960.

Morey también relató episodios imborrables de su trayectoria como abonado, como el ascenso a Primera División de 1983 o la noche de San Juan de 2019, que describió como el momento más emocionante que ha vivido como aficionado.

Joan Morey será recordado como alguien capaz de narrar con detalle medio siglo de historia mallorquinista. El club ha explicado en un comunicado que "su entrega superó la barrera generacional y siempre fue ejemplo de amor y fidelidad por los colores".

"Jugadores, directiva y aficionados comparten el dolor por su pérdida, al tiempo que honran su memoria como la de un mallorquinista ejemplar que hizo más grande al club con cada temporada en las gradas", detalla la entidad bermellona. en su nota. Además, el club y la Unió de Penyes Mallorquinistes ha querido transmitir su más sentido pésame a su familia, amigos y allegados, acompañándoles en este momento de dolo.