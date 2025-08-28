El Estadi Mallorca Son Moix aparecerá totalmente renovado en el nuevo EA Sports FC 26 que sale al mercado oficialmente este 26 de septiembre. El campo del Real Mallorca seguía apareciendo en la mítica saga de videojuegos de fútbol con la pista de atletismo rodeando el césped pese a ser reinaugurado el pasado enero de 2024 ante el Celta.

La incorporación del nuevo aspecto del estadio bermellón ha sido una constante petición de los aficionados mallorquinistas seguidores de este título, realizando peticiones, tanto al club como a la compañía, para que la modificación se hiciera lo antes posible.

Por eso, el Real Mallorca ha elaborado un vídeo donde Antonio Sánchez, jugador del primer equipo, sorprende a uno de estos seguidores interesados en el cambio de estadio en EA Sports FC 26 y le muestra cómo se verá en esta futura edición.