Demasiados errores del Mallorca que se pagan con goles

El Mallorca está evidenciando numerosos problemas en este inicio de Liga a todos los niveles, tanto dentro como fuera del césped, pero los defensivos son los que le deberían preocupar más. Es imprescindible que un equipo que aspira a ser competitivo se muestre sólido atrás. Ante el Espanyol volvió a encajar tres goles (3-2) y ya es el segundo más goleado de la competición en estas cuatro primeras jornadas, con nueve, solo por detrás del Girona -once- y empatado con el recién ascendido Levante.

Un síntoma preocupante que debe mejorar lo antes posible para tener opciones de levantar la cabeza en lo que tiene por delante. Es cierto que se ha medido a Barcelona (0-3) y Real Madrid (2-1), más allá del empate frente al Celta en Son Moix (1-1), rivales de postín, pero también lo es que la zaga no transmite seguridad, empezando por el portero. Leo Román, una apuesta decidida del club este verano, volvió a fallar al calcular mal una salida tras un centro de Dolan y facilitar el remate de Roberto Fernández. Llueve sobre mojado con el ibicenco, que ya falló ante los vigueses en la segunda jornada y que debe elevar su nivel para no cometer este tipo de errores groseros.

No obstante, el cancerbero también sufre la descoordinación de sus compañeros. El gol de Pere Milla es un claro error de marcaje de Kumbulla, que no le sigue en el corazón del área. Pero es que ni el capitán Raíllo, clave durante tantas temporadas, tampoco está fino, como evidenció en el penalti sobre Dolan, y eso también lo acusa Valjent. El Mallorca sufre también por las bandas, como también quedó claro en el RCDE Stadium, sobre todo por una izquierda en la que Mojica está lejos del estado de forma que le convierte en fiable. Sea con cinco o con cuatro, lo que debe mejorar es el sistema defensivo del equipo, y eso engloba al once. Es tan necesario como urgente.

Vía: Diario de Mallorca