Entrenamiento con Maffeo y sin Dani Rodríguez en Son Bibiloni

El Mallorca ha vuelto a los entrenamientos en Son Bibiloni este miércoles. Con la presencia con el grupo de Pablo Maffeo, que finalmente no ha salido traspasado este mercado de verano y debe meterse en la dinámica de grupo, destacaron las ausencias de los seis internacionales y de Dani Rodríguez, sancionado por el club con 10 de días empleo y sueldo, además de la retirada de la capitanía, tras sus publicaciones en redes sociales después del partido del Real Madrid.

Jagoba Arrasate ha dirigido una sesión, abierta los primeros 15 minutos a los medios, en la que el equipo se ha encontrado con la buena noticia de que Pablo Maffeo aumenta su ritmo en los entrenamientos y que con el parón puede llegar al mismo nivel que sus compañeros al próximo compromiso (lunes 15, 21:30, en el campo del Espanyol). El defensa, que algún día se entrenó al margen por diversas molestias, se quedó sin opciones para ser traspasado y desde el lunes ya sabe que se quedará en el Mallorca hasta enero. A no ser que Arabia, Catar o Turquía aparezcan con una oferta importante (y aún así estará por ver que el Mallorca le dejará salir, porque debería buscar a su sustituto en el mercado de jugadores libres). El objetivo ahora es que Maffeo se incorpore lo antes posible al ritmo del equipo, que ya ha jugado tres partidos de Liga.

La otra novedad en el entrenamiento ha sido la ausencia de Dani Rodríguez. Tras las dos publicaciones en sus redes sociales cuestionando las decisiones de Jagoba Arrasate y los minutos en el Bernabéu del recién llegado Jan Virgili ante el Real Madrid, el club ha decidido castigarle: suspensión de empleo y sueldo durante diez días y retirada de la capitanía. Una sanción que hoy mismo ha comenzado a contar.

Tampoco han estado los seis internacionales de la plantilla: Jan Virgili, Mascarell, Kumbulla, Bergstrom, Mojica y Muriqi. También están convocados con sus respectivos combinados nacionales Jan Salas y Cyle Larin, pero el mallorquín está cedido al Córdoba y el canadiense fue prestado al Feyenoord.