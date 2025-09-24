En directo | Real Sociedad - Real Mallorca
Redacción Digital
Vía: Diario de Mallorca
- Balón de Oro 2025: ganadores, puntuación y reacciones al premio de Dembélé y Aitana y la posición de Lamine Yamal
- El Ayuntamiento contradice al Barça y tumba la vuelta al Camp Nou
- El padre de Lamine estalla por el Balón de Oro: 'Aquí ha pasado algo raro
- Levante - Real Madrid en directo: alineaciones, horario y dónde ver
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Levante - Real Madrid
- Lamine lideró la 'operación Hamburguesa
- La excepción de Laporta con De Jong
- El Barça vuelve al trabajo tras el mazazo de Gavi