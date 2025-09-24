Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En directo | Real Sociedad - Real Mallorca

Vedat Muriqi al finalizar contra el Esnpanyol.

Vedat Muriqi al finalizar contra el Esnpanyol. / Enric Fontcuberta

Redacción Digital

Vía: Diario de Mallorca

TEMAS