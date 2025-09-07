La décima de Antonio Raíllo

Antonio Raíllo, capitán indiscutible del Real Mallorca, puede hablar mejor que nadie del vestuario y de lo que significa jugar con la elástica bermellona. Cumple ya diez temporadas en Son Moix y, pese a que ha vivido situaciones de todo tipo, con errores incluidos, su voz es la más autorizada dentro del plantel. En una semana en la que lo que menos ha importado ha sido lo deportivo por culpa de Dani Rodríguez y el terremoto que provocaron sus dos comunicados, el club ha rescatado unas declaraciones realizadas por el cordobés antes de la primera jornada frente al Barcelona. Un movimiento que sirve para reforzar la figura del ‘21’ dentro de la plantilla y realzar todo lo vivido en estos diez años.

«Compromiso, trabajo y unión» es el mensaje principal que extrae Raíllo revisionando esta última década y todo lo que le ha llevado hasta el ahora, donde es uno de los ídolos de la afición y uno de los defensas más importantes en la historia de la entidad. Pero su camino, al que todavía le quedan algunos capítulos por delante, no ha sido siempre de color rosa. De hecho, su primer curso fue una pesadilla y bien pudo significar el final.

La temporada 2016/17 resultó especialmente dura para el Mallorca y para el cordobés. El equipo finalizó en vigésima posición en Segunda A, consumando el descenso. Raíllo recuerda lo complicado que fue aquel curso: «No salieron los resultados, muchas veces no encuentro el porqué. Lo intentamos, peleamos y muchas veces veíamos que éramos superiores al rival pero no conseguíamos ganar».

La 2017/18 fue un punto de inflexión para el Mallorca: bajo el mando de Vicente Moreno el equipo logró el ascenso de 2ªB a 2ª. Raíllo destaca la unión del grupo ese año. «Era una plantilla muy unida, se creó una familia dentro del vestuario que consiguió el objetivo. Al final era una obligación subir de categoría», destaca.

La alegría fue doble, ya que la campaña 2018/19 culminó con el histórico regreso a Primera. El equipo selló su ascenso en junio de 2019 al remontar la final del ascenso al Deportivo. Raíllo revive la euforia de aquel día decisivo: «Creo que se generó una bola de ilusión que terminó el 23 de junio».

El debut del Mallorca en Primera División en la temporada 2019/20 arrancó con grandes esperanzas, incluso ya avanzada LaLiga con una victoria clave ante el Eibar que colocó al equipo fuera del descenso antes de parar por la pandemia. Pero tras el parón, los resultados no llegaron y se consumó el descenso a Segunda.

Tras bajar volvió la determinación al equipo. La temporada 2020/21 fue espectacular: el Mallorca sumó 82 puntos en 2ª y logró la segunda plaza.

La campaña 2021/22 se presentó complicada desde el inicio. Raíllo sufrió una lesión en pretemporada y volvió a jugar tras varios meses en blanco, perdiéndose casi media Liga. Con Luis García Plaza inicialmente en el banquillo y luego Javier Aguirre tras su destitución, el Mallorca luchó hasta el final por evitar el descenso.

En la temporada 2022/23, con un Kang-in Lee estelar, los bermellones terminaron la Liga en noveno puesto. «Fue un equipo muy regular durante todo el año con un estilo de juego muy claro. Fue una temporada muy buena», apunta.

La siguiente temporada quedará grabada en la memoria de todos los mallorquinistas por la histórica final de Copa del Rey, en la que, a pesar de caer ante el Athletic en los penaltis, se volvió a vivir una gran noche con el mayor desplazamiento de aficionados de la historia. En la reciente temporada 2024/25, bajo la dirección de Jagoba Arrasate, el equipo ilusionó con ir a Europa, pero una segunda vuelta terrible acabó con todo.

Ahora, en su décima temporada con el Mallorca y con Dani apartado de la capitanía, su liderazgo debe ser aún mayor para lograr la permanencia y seguir con el equipo en Primera.