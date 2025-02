Dani Rodríguez 'incendia' al madridismo: "La norma es: no te equivoques contra el Real Madrid"

'Las aguas bajan revueltas'. El universo arbitral español está inmerso en un momento muy delicado tras lo vivido en el Osasuna - Real Madrid. José Luis Munuera Montero expulsó a Jude Bellingham y, tras el encuentro en El Sadar, recibió insultos, amenazas e incluso un escrutinio de su vida personal y profesional que provocó que tanto el CTA, como la RFEF y el propio colegiado tuvieran que sacar comunicados y salir a esclarecer los hechos. Han sido varias las personalidades que se han 'mojado' y dado su opinión al respecto, pero el último en hacerlo, Dani Rodríguez, centrocampista del RCD Mallorca, dejó unas declaraciones que no dejaron a nadie indiferente.

El futbolista bermellón concedió una entrevista en el programa D-Lokos, de Radio Marca Baleares, y ofreció su perspectiva respecto al revuelo generado tras la actuación arbitral de Munuera Montero en El Sadar. “Se quejan los que menos se tienen que quejar“, afirmó. Asimismo, expresó que "hay que apoyar al colectivo arbitral", pues hay partidos en los que suceden polémicas similares y no se arma un conflicto de tal magnitud. De hecho, se 'mojó' bastante: “La norma es… no te equivoques contra el Real Madrid“.

Bellingham fue expulsado en el Osasuna-Real Madrid / EFE

Usó un tono irónico para referirse a las palabras de Jude Bellingham al colegiado andaluz: "Que la sanción era lo que se preveía, vi el partido y, sobre lo que dijo, no lo controlo del todo… por eso estoy estudiando inglés“.

También quiso hablar de su buen momento en la presente temporada, sobre todo el pasado domingo, pues vio portería y asistió a Muriqi: “Me va a tener que subir el sueldo el Pirata“, dijo sobre la buena sintonía entre ambos. Y, en referencia a lo sucedido en Arabia Saudí, mencionó que sabían que no iban a conseguir nada: "Ha quedado todo en un limbo, yo me enteré de lo que pasó cuando llegué al hotel y es lamentable que haya pasado“. Explicó, también, el recuerdo que le quedó a uno de sus hijos del viaje a suelo saudí dijo: “las personas… no se portaban bien“.