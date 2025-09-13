Comunicado oficial de Dani Rodríguez tras su regreso al Mallorca

Dani Rodríguez pidió disculpas a sus compañeros - en especial a Jan Virgili- en su regreso a los entrenamientos en Son Bibiloni, según informó Juanmi Sánchez en 'Última Hora'. Una vez cumplidos los diez días de sanción de empleo y sueldo impuestos por el RCD Mallorca, el centrocampista gallego actuó con absoluta normalidad en su particular vuelta al trabajo tras emitir dos comunicados en los que cargó contra su técnico, Jagoba Arrasate.

El '14' bermellón charló de manera privada con el técnico vizcaíno, dejando clara su intención de sumar y darle la vuelta a la situación. Eso sí, Arrasate no tiene voluntad alguna de cambiar de parecer e integrar de nuevo a Dani en el equipo. De hecho, no reculará y no le volverá a dar minutos mientras sea él quien esté a cargo del proyecto.

El centrocampista, asimismo, aprovechó para publicar un nuevo comunicado en sus redes sociales para asumir su error y pedir disculpas a la afición mallorquinista. De todas formas, según cuenta Juanmi Sánchez, Arrasate se mantiene firme en su decisión y este mismo domingo romperá su silencio tras lo ocurrido estas últimas semanas en Son Moix.

"Queridos mallorquinistas,

Después de días muy duros, de mucha reflexión, quiero pediros disculpas de corazón por el error que cometí. Siendo fiel a mi educación y a mis valores, no debí nunca hacer esas dos publicaciones que solo han generado problemas.

Hoy en mi regreso a los entrenamientos con el equipo, he vuelto a pedir disculpas a mis compañeros y por supuesto al míster, al que he pedido perdón en privado.

En todos estos años aquí creo que he demostrado mi compromiso con este escudo, con el club y con vosotros. En esta ocasión, mi personalidad, mis ganas de competir, de ganar y mi ímpetu me han jugado una mala pasada, por eso os pido estas sinceras disculpas.

Sé que os pido algo difícil y entenderé si alguno no me quiere perdonar, pero yo seguiré dejándome la piel por el club de mi vida y por el lugar donde mi familia y yo somos muy felices. Han sido muy duros estos 10 días y por supuesto haber perdido la capitanía, la cual, en su día, recibí entre lágrimas… las mismas que juntos hemos derramado en momentos muy mágicos.

Visca el Mallorca!"

La afición, indignada

Que Dani Rodríguez acaparase protagonismo en las redes sociales del Mallorca en su regreso a los entrenamientos tras diez días de suspensión de empleo y sueldo, indignó a la afición mallorquinista. La entidad bermellona publicó una 'story' en su cuenta de Instagram en la que aparecía el gallego junto a Omar Mascarell, Vedat Muriqi y Antonio Sánchez tras vencer en un Fútbol-tenis, y Moviment Mallorquinista expresó su rechazo: "Des del Moviment apoyamos y estamos al lado de Jagoba Arrasate. Ni entendemos ni apoyamos la publicación, ya que es muy desafortunada".

La asociación reclamó el perdón del futbolista de Betanzos, que llegaría horas después de completar su primer entrenamiento tras cumplir diez días de suspensión.