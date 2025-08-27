Demasiadas carpetas para seis días en el Mallorca

Solo quedan seis días para que acabe el mercado de fichajes del Real Mallorca y Pablo Ortells tiene demasiadas carpetas encima de la mesa que tiene que solucionar. Las salidas de Pablo Maffeo y Cyle Larin se están convirtiendo en un dolor de cabeza para la parroquia bermellona porque se están alargando más de la cuenta, mientras que la posible venta de Samu Costa con la intermediación de Jorge Mendes es importante para tener más músculo económico en los últimos días de mercado.

El director deportivo del Mallorca no solo tiene que vender, sino además debe traer refuerzos que suplan a los trapasos y traer al menos a un extremo que eleve el nivel.

Parecía que la venta de Pablo Maffeo se iba a producir al principio del mercado de fichajes, pero las exigencias de Ortells han prolongado su adiós. El interés del Nottingham Forest surgió en junio. Las negociaciones duraron varias semanas, aunque el club inglés se plantó con una oferta de seis millones fijos más variables. El Mallorca la rechazó porque pedía ocho ‘kilos’.

Ahora, el club bermellón es consciente de que si se quiere desprender del lateral catalán debe bajar sus pretensiones económicas y el único equipo que ha mostrado interés en los últimos días es el club brasileño Atlético Mineiro, aunque todo hace indicar que las posturas están bastante alejadas. Varios equipos están pidiendo por su situación, pero tampoco se puede descartar que continúe en la plantilla de Jagoba Arrasate.

La salida que parece que se producirá sí o sí es la de Cyle Larin. El delantero canadiense quiere salir del Mallorca porque siente que su etapa ha acabado y que no encaja en el club bermellón. En un principio, Pablo Ortells comenzó pidiendo a los interesados un millón de euros fijos más objetivos, además de cubrir los cuatro ‘kilos’ brutos de su salario. El Valencia realizó una oferta que solo contemplaba su sueldo y fue rechazado de inmediato hace algunas semanas.

El conjunto ‘che’ es uno de los que lo mantiene en su agenda, pero tiene a otras opciones por delante como Umar Sadiq. Ortells, que se quiere desprender de Larin, sabe que tiene que bajar sus pretensiones económicas por él.

Un caso completamente diferente es el de Samu Costa. Su venta ayudaría a tener liquidez suficiente para acometer la llegada de un extremo de buen nivel. El portugués quiere salir, pero en ningún momento ha tensado la cuerda como Maffeo y Larin. Es más, como reconoció Arrasate, forzó para intentar jugar disponible contra el Celta el pasado sábado.

Costa quiere jugar en la Premier y es una de las misiones que tiene su agente para los últimos días de mercado: encontrar un equipo que pague una cantidad cercana a los quince millones. Si no, varios equipos árabes han pedido por su situación, pero no le atrae tanto. Si sale, Ortells ya tiene escogido a su sustituto: Kacper Urbanski. El fichaje del jugador polaco del Bolonia está apalabrado por unos tres millones de euros. En definitiva, quedan seis días y a Ortells se le acumula el trabajo.