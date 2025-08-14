El Barcelona estará menos de doce horas en Mallorca: así es su plan de viaje

La visita del FC Barcelona a Palma para enfrentarse al Real Mallorca este sábado (19:30 horas/Movistar) será un visto y no visto. Con un plan de viaje de menos de doce horas, el club blaugrana quiere rentabilizar al máximo las horas que esté en la isla para favorecer el descanso y recuperación de sus futbolistas.

Son muchos los aficionados del conjunto blaugrana en la isla que aguardan con ansias la publicación del calendario para saber qué día podrán ver de cerca a sus ídolos. Además, se le une el hecho de toda la cantidad de turistas extranjeros que también siguen con fervor al equipo de Lamine Yamal, Raphinha o Pedri y que quieren aprovechar la ocasión para intentar conseguir una fotografía o un autógrafo.

La expedición del Barcelona tomará un vuelo chárter desde el aeropuerto Josep Tarradellas El Prat a las 11:20 horas de la mañana del sábado y está previsto que aterrice en Son Sant Joan a las 12:10 en la terminal de vuelos privados.

Allí, un autobús les recogerá y les conducirá al hotel Valparaíso, donde comerán y descansarán hasta la hora de tener que desplazarse a Son Moix para medirse al Mallorca. Con el partido fijado a las 19:30 horas, se espera que alrededor de las 18 el autobús blaugrana ya esté en el estadio.

Una vez concluya el encuentro, la expedición culé ya no regresará a la isla, sino que acudirá directamente de nuevo al aeropuerto para volver a coger otro vuelo privado con destino a Barcelona a las 23:30 horas. La hora de llegada prevista a la Ciudad Condal es las 00:30 horas de la noche.