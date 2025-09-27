Asano le da al Mallorca su necesaria primera victoria en Liga

Han tenido que pasar siete jornadas, pero al fin el Real Mallorca ya sabe lo que es ganar esta temporada en Liga. No ha sido un partido vistoso, ni mucho menos, pero el gol de Takuma Asano en la primera mitad ha servido para derrotar al Alavés (1-0) en un día en el que el triunfo era innegociable y que da aire a los bermellones.

La victoria, que sirve para alcanzar los cinco puntos y abandonar momentáneamente los puestos de descenso, más allá de eso, significa cortar la espiral negativa y sumar al fin de tres en un curso en el que lo extradeportivo ha cogido mucho más peso que lo deportivo.

Prometió Arrasate dejar de traicionarse a sí mismo. Y lo cumplió, al menos con el dibujo con el que alineó a su equipo. Fuera la defensa de cinco y con Marc Domènech como invitado sorpresa, el resto estuvo dentro de lo esperado. Maffeo vivió su primera titularidad y Pablo Torre volvió a ser suplente en Son Moix. Algo ocurre para que el fichaje estrella del verano acumule dos suplencias en los dos últimos partidos en Son Moix.

Arrasate, autocrítico y esperanzado, prometió un reinicio en la rueda de prensa previa al encuentro. Quería presión, quería intensidad y quería verticalidad. Sobre el papel sonaba fabuloso, pero los jugadores tenían que plasmarlo sobre el terreno de juego.

Y si se tiene en cuenta la primera mitad, poco o nada hubo de ello. Por suerte, el gol de Takuma Asano maquilló ligeramente el juego del equipo, pero los primeros 45 minutos fueron muy malos. Ya desde un inicio se vio a un Mallorca con más intención que efectividad. Con más ganas de demostrar que de realizarlo. Presiones a medias sin éxito, demasiadas pérdidas en salida de balón y muy alejados del área de Siviera.

Con un Alavés que tampoco hacía gran cosa, el bostezo se convirtió en el gesto más habitual en las gradas de Son Moix, que, con el paso de los minutos y viendo que lo prometido ante los micros no se traducía en el campo, empezaba a perder los nervios, con silbidos y pidiendo más intensidad a los jugadores. Y es que los problemas para sacar el balón jugado parecían desesperarles por momentos. No encontraban salida y se señalaban unos a otros buscando soluciones.

Pese a que el juego del equipo volvía a decepcionar, en días como los de hoy lo importante era ganar para quitarse la losa. Y ello se puso de cara gracias al gol de Takuma Asano. Tras un rebote en el árbitro que acabó con el balón en Morlanes para reiniciar el juego, el Mallorca realizó la que posiblemente ha sido su mejor jugada combinada del curso.

El maño la tocó para el nipón. Este, de primeras, buscó a Muriqi, que la dejó pasar para que Domènech tocase al espacio buscando la carrera de Asano. Tras controlar, y presionado, batió a Siviera para adelantar a los bermellones.

Lo más difícil estaba hecho, pero quedaba toda una segunda mitad en la que había que defender la ventaja y, si se podía, aumentarla. Lograr la primera victoria del curso era innegociable para quitarse la losa de ansiedad que atenaza a los jugadores.

Y el segundo periodo empezó con susto. El Alavés salió dispuesto a lograr el empate y lo habría conseguido si Aleñá, solo en el área, no hubiese enviado el balón por encima del Fondo Sur. El Mallorca necesitaba espabilar, pero había jugadores a los que se les veía muy justos físicamente. Y el equipo se partía a la hora de subir.

Y fruto de ello llegó el primer cambio, saliendo del campo Domènech y entrando Antonio Sánchez. Arrasate pedía más intensidad a los suyos, que empezaban a recular demasiado y a llegar tarde a todos los duelos. Restaba media hora por delante y se palpaban los nervios en la grada.

Coudet, que veía la posibilidad de empatar, metía en el campo a Mariano y Toni Martínez. Arrasate respondía quitando a Asano, lesionado, y Muriqi, que lo había jugado todo esta semana, dando entrada a Mateu Jaume y Mateo Joseph.

Los minutos pasaban a cámara lenta, pero el Mallorca mantenía la ventaja y Leo Román vivía con relativa tranquilidad, inquietado solo por una volea de Carlos Vicente. A falta de diez minutos, Arrasate se resistía a gastar su última ventana de cambios, pero la lesión de Morlanes y el agotamiento de Darder provocaban que entraran Torre y Llabrés, que debutaba esta temporada.

Tocaron minutos de sufrimiento, pero fueron bien jugados por el Mallorca, perdiendo tiempo en las esquinas. Son Moix estalló con la victoria. Queda muchísimo por hacer, pero el primer triunfo ya está aquí.

Vía: Diario de Mallorca