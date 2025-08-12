Arrasate recibe la visita de un exalumno del colegio en el que daba clase en Zegama

Son Bibiloni ha sido esta mañana el escenario de un entrañable reencuentro para Jagoba Arrasate. El técnico del Mallorca ha recibido la visita de un exalumno, al que impartió clase de euskera hace veinte años, en el colegio de Zegama (Guipúzcoa). Xabier Azurmendi se ha acercado con la camiseta de la Real Sociedad, club del que es aficionado también el propio Arrasate desde niño.

Maestro y exestudiante se han fundido en un cariñoso abrazo en la bocana para acceder a uno de los campos de entrenamiento de la ciudad deportiva de los bermellones. Ambos, que no se cruzaban desde hacía dos décadas, han charlado distendidamente en euskera durante unos minutos recordando aquellos años en común ante la mirada de periodistas y jugadores.

Azurmendi, que está disfrutando de sus vacaciones de verano en la isla, ha compartido orgulloso con los presentes que tenía ocho años cuando el extécnico de la Real Sociedad, Numancia y Osasuna le impartió lecciones ante la pizarra en el aula. Ambos no han dudado en posar juntos para recordar la ocasión ante la alegría de Azurmendi, visiblemente satisfecho por el momento vivido en Mallorca.