Arrasate elige a Manu Morlanes como quinto capitán del Mallorca

Hay ‘quinto elemento’. La capitanía del Real Mallorca la ejercerán esta temporada cinco futbolistas, en lugar de los cuatro habituales. Una situación que se ha dado tras la retirada del brazalete a Dani Rodríguez y después de que Darder fuera elegido por la plantilla para sustituirle.

La elección de un quinto capitán ha sido decisión del técnico, Jagoba Arrasate. Pero esta vez, tras la votación para decidir quién suplía al castigado Dani Rodríguez, ha sido el propio entrenador el que ha elegido personalmente al jugador que representará a la plantilla junto a los cuatro habituales.

Lo habitual es que en una plantilla sean 4 los futbolistas que forman el grupo de capitanes. Ejercen como si fuera el comité de empresa de los trabajadores de cualquiere empresa. Se reúne con la directiva cuando hay que decidir las primas o por otras cuestiones relativas al equipo.

De este grupo salió de forma brupta Dani Rodríguez, tras unas declaraciones realizadas en sus redes sociales cuestionando al técnico por sus decisiones en el partido en el Bernabéu ante el Real Madrid. Castigo que fue acompañado por diez días de sanción de empleo y sueldo.

Estos son los cinco capitanes

Antonio Raíllo, Martin Valjent y Abdón Prats se quedaron sin un miembro del cuarteto, por lo que la plantilla votó para encontrar a su cuarto hombre. El elegido fue Sergi Darder, por un corto margen sobre Muriqi.

Ha sido decisión del técnico Jagoba Arrasate incorporar un quinto elemento al póquer de capitanes y ha elegido a Manu Morlanes, uno de los futbolistas con más partidos en la actual plantilla bermellona. El aragonés es, además, uno de los jugadores habituales en las entrevistas post-partido para las televisiones que retransmiten los encuentros de Liga.