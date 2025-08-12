Arrasate aparta a Maffeo, Larin y Luna

Jagoba Arrasate ya no está para tonterías a las puertas de iniciar la Liga este sábado ante el Barcelona (19.30 horas) en Son Moix. El técnico del Mallorca ha enviado a un mensaje claro a tres jugadores. Pablo Maffeo, Cyle Larin y Daniel Luna, que se han ejercitado apartados del resto de sus compañeros a la espera de que se resuelva su futuro. Los tres quieren irse y así se lo han manifestado, por lo que el preparador de Berriatua ha dado la orden de que trabajaran a un lado y no con el resto del equipo.

Es toda una declaración de intenciones que deja claro que el club intenta colocar al lateral derecho, delantero y extremo lejos de Son Moix. Además, el equipo ha saltado al entrenamiento sin Dominik Greif, que se ha ejercitado en el gimnasio a la espera de que se resuelva su pase al Olympique de Lyon; Samu Costa, que está lesionado tras recibir un fuerte golpe en el Ciutat de Palma ante el Hamburgo; y Pichu Cuéllar, que arrastra unas molestias en la rodilla desde la semana pasada.