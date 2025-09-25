Antonio Sánchez: «Nos ha faltado un poquito de acierto arriba»

«Sabíamos que veníamos a un campo difícil», ha señalado Antonio Sánchez, en los micrófonos de Dazn, al término del encuentro que el Mallorca ha perdido en Anoeta ante la Real Sociedad (1-0). «Creo que el equipo ha salido con las ideas claras», ha indicado el canterano, que ha añadido: «Ellos te someten, tienen muchos jugadores de calidad. Nosotros intentábamos estar juntos para salir a la contra con dos puntas». «Al final nos ha faltado un poquito de acierto, que es lo que nos viene faltando en este inicio de liga», ha sentenciado.

«Creo que el equipo, dentro de lo que cabe ha hecho un buen trabajo. Con todo y con eso, nos ha faltado un poquito de acierto arriba», ha insistido el cenrocampista, que ha tenido una oportunidad de gol en la primera parte en un remate de cabeza.

«Creo que hubo tramos de la primera parte que hemos sufrido, pero también hemos estado cómodos. Hemos tenido alguna salida, algún centro que con los dos grandes que tenemos arriba podemos generar peligro», ha afirmado Antonio, que también ha reconocido cierta superioridad en el juego de los donostiarras: «Es verdad que la mayor parte ellos han sido protagonistas y hemos estado incómodos. Pero creo que hemos estado dentro del partido».

La jugada de Mateo Joseph

En cuanto al último ataque del Mallorca, en el que Mateo Joseph cayó al borde del área, Antonio Sánchez no estaba seguro de la acción: «Desde el banquillo no se ha visto nada claro, con el desnivel no lo hemos visto si era dentro o fuera (del área), pero lo que sí que es verdad es que se va solo y no creo que se vaya a tirar así». «El árbitro no lo ha pitado... pues será por algo», ha declarado.

Por último, señaló que está bien físicamente tras sentir molestias durante el partido. «Ha sido un golpe de la primera parte, que es verdad que ha sido molesto, pero nada... son cosas del partido».

