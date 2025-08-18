El análisis de Biel G. Alemany: No aplicó el mismo rasero

Muy pocas, contadas veces, he abandonado el campo antes de que finalizara el encuentro. El sábado fue una de ellas. Faltando unos quince minutos decidí hacerlo. Una sensación de vergüenza me invadía. El culpable, y siento decirlo, fue el árbitro. En la temporada pasada este señor ya fue protagonista en algunos partidos, principalmente en un Real Madrid-Osasuna, por el cual estuvo algunas semanas sin arbitrar. Sus errores fueron muchos.

En el partido en Son Moix no aplicó la misma vara de medir a los dos equipos, en especial en las amonestaciones y expulsiones. Debió señalar amarilla al jugador Araujo en una entrada, en campo del Mallorca, al jugador Muriqi. Igualmente, en otra entrada del mismo jugador a un delantero del Mallorca, hubiera significado su segunda tarjeta y, con ello, la expulsión. Raphinha, por una peligrosa entrada a Mateu Jaume, fue amonestado. Este tipo de entradas suelen acarrear lesiones graves, pero por suerte no sucedió. Debió ser roja y no amarilla. Se excedió con la tarjeta amarilla a Pablo Torre. Aplicó un doble rasero.

En la circular nº 3, de fecha 12 de agosto, en el punto cuatro se comenta lo siguiente:

4. PROTECCIÓN DE LOS JUGADORES

Los árbitros tienen la obligación de proteger la integridad física de los jugadores y, por tanto, valorar los contactos y disputas teniendo en cuenta su intensidad, naturaleza y consecuencias sobre el adversario.

En la evaluación de este tipo de jugadas, el árbitro deberá valorar:

- La zona del cuerpo con la que el jugador realiza la entrada: tacos, empeine, pierna, etc. - La zona del cuerpo en la que se impacta al adversario: pie, tobillo, tendón de Aquiles, pierna, cuerpo, cabeza, etc. - Intensidad de la acción. - Velocidad de la acción. - Fuerza empleada en la acción. - Riesgo de lesión / Integridad física del adversario.

Deduzco que este apartado no lo ha debido leer el Sr. Munuera Montero, visto el partido del sábado. De haberlo hecho, en la jugada del segundo gol del Barcelona hubiera detenido el juego en el momento en que Raíllo cae por el duro impacto del balón en su cabeza. No lo detuvo y el balón terminó en la portería del Mallorca.

A partir de este momento la confusión fue tremenda para todos: público, banquillos y los 22 jugadores que aún había en el terreno de juego. Cuando observé que cogía el balón, pensé que reanudaría el juego con balón a tierra después de atender a Raíllo. La sorpresa de todos fue que concedió gol al Barcelona. A mi entender, lo correcto era parar el juego y reanudar con balón a tierra.

A partir de este momento todo fue a peor para el Mallorca. Reconozco que las dos amarillas a Morlanes son correctas y que la entrada de Muriqi a Joan García es roja. No es la primera vez que este jugador es expulsado por este tipo de entrada, y no por la intención de dañar al adversario, sino más bien por no controlar este tipo de acciones.

Supongo que, con la nueva organización del estamento arbitral para mejorar la uniformidad en la aplicación del reglamento, se tendrá en cuenta el precedente sembrado el sábado con la actuación del señor Munuera Montero.