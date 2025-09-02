Alfonso Díaz: "Haremos una ampliación de capital para seguir creciendo"

El CEO de Negocio del Mallorca, Alfonso Díaz, ha sido contundente en la rueda de prensa posterior al mercado de fichajes: "Haremos una ampliación de capital para seguir creciendo". Asegura que la propiedad hará un esfuerzo, aunque no ha concretado cifras porque quieren que el club siga dando pasos hacia adelante.

"Este mercado ha sido más atípico. Hemos mantenido el bloque de jugadores y a partir de allí, que hemos quedado décimos, hemon pensado cómo sumarle con jugadores nuevos y un futuro dentro del club. La propiedad ha vuelto a hacer un esfuerzo económico por seguir creciendo. Será una ampliación de capital", asegura.

Sobre el caso Dani Rodríguez, Díaz se ha alineado en el mismo discurso que Ortells. "Hemos ido juntos de la mano. Ayer hablamos con el jugador para entender su situación y sus inquietudes y reforzar que la unidad y respeto hay que tenelo por el entrenador y hay que saber asumirlo. Hablamos con Dani y Jagoba y fue una cita civilizada y constructiva. Esta situación no se puede dar y el escudo está por encima de todo y vamos a valorar las soluciones que tenemos que adoptar para que no se quede en una simple anécdota", señala.

"No hay que llevar al extremo situaciones ni otras. Hay líneas que saber que no se pueden cruzar y hay que solucionarlo internamente. El jugador entiende que no es el camino. Vamos a apoyar al entrenador en todo lo que decida", subraya.