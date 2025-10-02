La alargada sombra de Nico Williams

El Athletic Club sigue sin despegar. El equipo de Ernesto Valverde se encuentra inmerso en una peligrosa dinámica tras encadenar seis jornadas consecutivas sin ganar, la última este miércoles en la Champions. Pese al gran inicio de Liga con tres triunfos en agosto, los leones han vivido un mes de septiembre de auténtica pesadilla. Los números son claros: tres derrotas y un empate en Liga, 1 punto de 12 posibles. Más dos pinchazos en Champions frente al Arsenal y el Borussia Dortmund. Y todo bajo el mismo denominador común: la ausencia de Nico Williams.

El extremo navarro, tras ser titular en las primeras tres jornadas, se lesionó el pasado 7 de septiembre en el Turquía-España durante el parón de selecciones y hasta el momento sigue sin reaparecer, coincidiendo con la mala racha de un Athletic falto de gol y de peligro que echa mucho de menos a su estrella.

Autocrítica

Bien lo sabe su hermano Iñaki, que comparó la situación del Athletic actual con el de la temporada pasada sin Nico Williams. "El año pasado, los que salíamos cuando Nico no estaba, lo hacíamos bien. Y hoy los de ataque no estamos bien, yo el primero. Toca mejorar. Generamos ocasiones, pero no las metemos. Los de arriba tenemos que dar un poquito más", dijo un autocrítico Iñaki Williams.

Tras el partido ante el Villarreal, en el que el equipo de Valverde generó más en la primera mitad que en la segunda, el capitán del Athletic compareció ante los micrófonos de DAZN. "El resultado se explica porque no hemos acabado las jugadas, y no materializarlas... En la primera parte hemos generado bastante como para irnos al descanso 0-0", comenzó diciendo. "Y cuando dejas el partido abierto, sabes que el Villarreal tiene jugadores de mucha calidad que resuelven las jugadas y son buenos en las transiciones. Nos está faltando eficacia y, de cara a portería, no vemos puerta con claridad como otros años. El equipo necesita más de mí”, añadió Iñaki, más autocrítico que nunca.

La importancia de Nico

Preguntado por la importancia de su hermano Nico en el equipo, el mayor de los Williams fue tajante: "Jugadores de talla mundial como mi hermano provocan mucho en los rivales, atraen a muchos jugadores y nosotros podemos estar más liberados".

Pero el delantero ghanés no se quedó ahí: "Desde que no está Nico nos está costando más, es normal porque es un jugador de talla mundial". Eso sí, parece que la pesadilla está cerca de llegar a su fin, con el regreso de Nico en el horizonte y la mirada puesta en el duelo de este sábado ante el Real Mallorca. Aunque Iñaki pide paciencia: "Espero que vuelva bien, sin precipitaciones".

Vía: Diario de Mallorca