El agente de Dani Rodríguez: "Uno lee las redes sociales y se pregunta si ha asesinado a alguien"

El RCD Mallorca informó durante la mañana de este miércoles de que "se ha establecido una suspensión de empleo y sueldo al jugador Dani Rodríguez". El club bermellón ha decidido retirarle la capitanía con efecto inmediato después de sus incendiarias palabras en redes sociales.

El centrocampista del Mallorca se quejó públicamente de que Jan Virgili, nuevo fichaje del club, entrase al terreno de juego frente al Real Madrid por delante de él pese a haber sido de los últimos en aterrizar en el club bermellón.

"Nunca esperes nada de nadie y menos hoy en día, cuando meritocracia, la cultura y el respeto por el trabajo brilla por su ausencia", fue una de las frases pronunciadas por el futbolista de Betanzos, que alegaba que su familia había viajado hasta el Santiago Bernabéu para no verle, y criticando la decisión de incluir en el partido a un Virgili recién fichado desde el Barça Atlètic a cambio de 3,5 millones de euros.

Dani Rodríguez, en un entrenamiento en Son Bibiloni / @danirodriguez88

Para justificar sus palabras, Dani Rodríguez realizó una nueva publicación horas más tarde en la que pidió disculpas, pero en la que también echó más leña al fuego: "Ojalá Jan triunfe aquí, y entre todos podamos ayudarle, pero que algo así ocurra manda un mensaje horrible al vestuario: da igual el trabajo, la entrega o la lealtad. Eso es lo que me enfadó".

Las palabras de su agente

Tras conocerse esta mañana la retirada del brazalete de capitán, el primero en romper su silencio ha sido Rodrigo Fernández, el agente del centrocampista. En declaraciones a 'Última Hora Mallorca', el representante dejó frases como "las redes sociales lo están lapidando", "su familia lo está pasando muy mal" o "uno lee las redes y parece que haya asesinado a alguien".

Según palabras de su agente, Dani Rodríguez "está tranquilo, pero jodido", aunque "acepta la sanción que le ha puesto el club y estará diez días suspendido". "Está entrenando para volver de la misma forma en la que se ha ido, tiene un fisio y entrena fuera de casa", añade. El medio balear también recoge que "su familia lo está pasando muy mal, tanto su mujer como sus hijos".

Preguntado por la retirada del brazalete, Rodrigo Fernández explica que "Dani Rodríguez es mallorquinista aunque no sea de aquí". "Tiene mucho aprecio a Mallorca y al club, lo quiere mucho, igual que a la isla. Ser capitán es un orgullo, es una decisión que ha tomado el Mallorca y la respeta. Lo que le molesta es la lapidación que están haciendo las redes sociales y la gente. La memoria es muy frágil. Los que ahora están siendo tan poco humanos seguramente se han equivocado alguna vez en la vida. Todos han cometido un error, por esto no hay que lapidar a la gente", valora.

La comparación con Zidane

Pero no se queda ahí y compara su caso con el de Zinedine Zidane: "¿No hablamos mal de Zidane en su día? En una final de un Mundial dio un cabezazo a uno y dejó a su equipo con 10 y nadie lo mató. ¿Se equivocó en ese momento? Sí, pero igual tenía sus razones. ¿Se ha equivocado Dani? Sí, debería haberlo dicho de puertas para dentro y no para fuera. Pero no hay que matarlo. Uno lee las redes sociales y se pregunta si ha asesinado a alguien".

Pese a todo, el agente del futbolista quiso justificar su actitud en 'Última Hora Mallorca': "Si tu tienes un compañero de trabajo que llega el 31 de diciembre y de repente te llega tu jefe y te dice que la comisión de este año la repartís a partes iguales... igual a ti no te parece bien y saltas. ¿Este lleva un día y yo llevo 365 y vamos a cobrar lo mismo? Pues no me parece justo. Por esto te sanciona. Uno tiene que acatar las órdenes del jefe, aunque no estés de acuerdo. El que tiene boca se equivoca y todos tenemos derecho a opinar. No ha faltado al respeto a nadie".