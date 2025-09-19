Un 2025 terrible para el Real Mallorca

El 2025 del Real Mallorca está siendo horrendo. Tras la notable primera vuelta que firmó el conjunto de Jagoba Arrasate la pasada campaña, terminando en sexta posición con 30 puntos, los mallorquinistas tenían motivos de sobra para ser optimistas. Pero la realidad ha sido completamente la contraria.

Los números que está cuajando el cuadro bermellón son de descenso: tan solo cuatro victorias en lo que va de año (3-1 vs. Las Palmas, 2-1 vs. Espanyol, 0-2 vs. Real Sociedad y 2-1 vs. Valladolid), siete empates y 14 derrotas. Solo 19 puntos de 69 posibles en La Liga. Quitando a los equipos descendidos y a los recién ascendidos, tan solo el Girona, con 14 puntos de 69, está por detrás del Mallorca.

La media es de 0’83 puntos por partido. El Leganés descendió la anterior temporada con un promedio de 1’05, para poner en perspectiva el dato. Las Palmas, que se quedó a nueve puntos de la permanencia, cuajó una media de 0’84.

Todo este declive comenzó en Pontevedra. La ilusión que había entre el mallorquinismo por la Copa del Rey tras haber alcanzado la final en 2024 era inmensa. Y el varapalo fue tremendo, no tan solo por la derrota (3-0), sino por la forma en la que se dio.

Después vino la Supercopa ante el Real Madrid. El equipo dio una buena imagen ante los blancos a pesar del resultado (3-0), pero la parte negativa vino tras el partido, con el acoso que sufrieron los aficionados bermellones que viajaron a Yeda por parte de los seguidores árabes. La sensación es que, a partir de ahí, hubo algo que se rompió.

Aquel mal inicio se prolongó en Liga con tres derrotas seguidas (4-0 vs. Villarreal, 0-1 vs. Betis y 2-0 vs. At.Madrid), algo que no había sucedido desde que Javier Aguirre tomó el mando del banquillo bermellón en abril de 2022.

En los primeros cinco partidos del año, el Mallorca no marcó ningún gol y encajó 13. Después cuajó una racha de seis encuentros seguidos sin perder, con dos victorias y cuatro empates. El sueño de llegar a competición europea continuaba latente, aunque las sensaciones estaban muy lejos de las que hubo en la primera vuelta. Los malos resultados de las últimas diez jornadas (dos victorias, dos empates y seis derrotas) terminaron de confirmar el bajón del equipo y el tren de Europa se escapó.

Uno de los principales motivos de esta caída de rendimiento es la pérdida de la solidez defensiva. Frente a las seis porterías a cero en el primer tramo del campeonato, fueron tan solo tres las que logró el conjunto de Arrasate en el segundo.

El comienzo de esta temporada tampoco ha servido para revertir la dinámica: un punto de doce posibles, ninguna portería a cero y nueve goles encajados. Se trata del peor inicio de la entidad balear en Primera División desde la 2000/01.

El Mallorca solo consiguió un punto con Luis Aragonés, aunque logró reponerse y alcanzó una histórica clasificación a la Champions League. Aunque hay que matizar que después de aquellas cuatro primeras jornadas, Samuel Etoo y Albert Luque llegaron de los Juegos Olímpicos de Sydney. Los otros dos casos ocurrieron en la 87/88 y en la 91/92, dos campañas que terminaron con sendos descensos.

Vía: Diario de Mallorca