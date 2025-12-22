El vídeo más surrealista de la Lotería de Navidad 2025: la abuela Manoli se cae en pleno directo y él sigue como si nada

El 22 de diciembre siempre se corresponde con una de las fechas más destacadas del calendario por un motivo concreto: se dan a conocer todos los ganadores de la Lotería de Navidad de cada año.

No obstante, hay que tener en cuenta que también es relevante en cuanto a que de este día se derivan decenas de anécdotas surrealistas en todas las ediciones. Y la más viral de este año tendría que ver con la 'Abuela Manoli'.

La cosa es que, tras finalizar el sorteo, ha empezado a compartirse un clip en redes sociales que surge desde los 'Informativos Telecinco' y que ha tenido lugar en pleno directo, generando muchas reacciones distintas en redes sociales.

En el suceso en cuestión, un reportero de los informativos hablaba con la Abuela Manoli, una simpática abuelita que ha asistido al sorteo disfrazada de administración de lotería, pero lo más impactante ocurría segundos después de ser entrevistada.

Todo tiene que ver con que la cámara captaba cómo la Abuela Manoli se caía en pleno directo detrás del reportero mientras este continuaba con el programa , lo cual ha causad un gran revuelo por parte del público.

Lo único que se sabe por el momento es que la Abuela Manoli ha tenido que recibir asistencia a la hora de levantarse, pero se desconoce en qué estado se encuentra actualmente. Algo especialmente relevante, si tenemos en cuenta lo peligrosas que son este tipo de caídas a ciertas edades.

Por otro lado, el clip ha causado todo tipo de críticas por parte de los usuarios sobre cómo 'Informativos Telecinco' continuaba el programa sin asegurarse en vivo de que Manoli se encontraba bien después de la caída.

A esperas de que se confirme el estado de Manoli, esperemos que la caída no haya ido a más y que, tal y como señalaba ella misma en la entrevista, podamos volver a verla el año que viene durante el sorteo.