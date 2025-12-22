Dónde se ha vendido el número 90693, tercer premio del Sorteo de Navidad 2025

Este lunes, 22 de diciembre, se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en el Teatro Real de Madrid. Millones de españoles se encuentran frente al televisor y la radio, esperando que los niños de San Ildefonso canten el número premiado de su décimo.

Durante la Lotería de Navidad 2025, se reparten 2.772 millones de euros en premios. Ya se conoce el número del tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025, el número afortunado es el 90.693, y ha sido cantado a las 11:12 horas.

Dónde se ha vendido el tercer premio de la Lotería de Navidad

El tercer premio ha estado muy repartido. La combinación ha caído en las provincias de Granada, Vizcaya, Alicante, Cádiz, Lugo, Huelva, Badajoz y A Coruña, entre otras. La administración que más ha dado ha sido la n.º 1 de Santa Fe (Granada), con 25 millones de euros, y la n.º 1 de Igorre (Vizcaya), con 24,15 millones de euros.

Cuánto se lleva el ganador del tercer premio de la Lotería de Navidad

En este caso, el afortunado portador del número 90.693 ha ganado 50.000 euros por cada décimo. Si el boleto fuera compartido, o una participación, recibirá 2.500 euros por euro jugado. El tercer premio de la Lotería de Navidad reparte 500.000 euros por serie en 2025.

Cuánto debe pagar a Hacienda el ganador del tercer premio de la Lotería de Navidad

Es importante recordar que no todos los ganadores reciben el premio de forma íntegra. Los primeros 40.000 euros están libres de tributación, pero Hacienda retiene un 20% de los premios superiores. Por lo tanto, el portador de un décimo con el tercer premio tributará sólo por los 10.000 euros restantes. Es decir, el ganador recibiría 48.0000 euros y Hacienda 2.000 euros.

Aproximaciones, centenas y terminaciones del tercer premio de la Lotería de Navidad

Aunque no te haya tocado el tercer premio, es posible que hayas sido agraciado con alguno de los números vinculados: