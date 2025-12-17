No vas a creer lo que una mujer encontró en un banco de Barcelona: 60 décimos de Lotería de Navidad

Cada 22 de diciembre, millones de personas siguen el sorteo de la Lotería de Navidad con ilusión, atentos a los niños de San Ildefonso y con la esperanza de que la suerte les sonría y se lleven el codiciado 'Gordo'.

Este año el sorteo repartirá 2.772 millones de euros entre todos los premios, una cifra histórica. El premio Gordo de la Lotería otorgará 4 millones de euros por serie, es decir, 400.000 euros por décimo.

La Navidad es la época de la ilusión y los sueños, y a veces ocurren hechos que parecen increíbles. El pasado 3 de diciembre, una mujer encontró un bolso de mano con 60 décimos de la Lotería de Navidad en su interior, cuyo valor ascendía a 1.200 euros.

La única pista era un nombre escrito en un papel dentro de la cartera. La mujer llamó a la Guardia Urbana de Barcelona que acudió a recoger el bolso, que había sido hallado en un banco del Eixample de la ciudad condal, y se lo llevaron a la Oficina de Hallazgos del Ayuntamiento de Barcelona.

Desde allí, gracias al nombre encontrado en su interior, lograron "tirar del hilo" y localizar a la propietaria, una mujer de un pueblo de Cantabria. Finalmente, le hicieron llegar el bolso con sus 60 décimos, según informó la cadena de radio RAC1.

Es importante recordar que apropiarse de un décimo perdido no es un golpe de suerte, sino un delito. Según los artículos 253 y 254 del Código Penal, quedarse con un décimo que pertenece a otra persona se considera apropiación indebida. Existen casos de personas que intentaron cobrar un premio ajeno y tuvieron que devolver todo el importe, los intereses y los costes judiciales.