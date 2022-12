Me ha tocado un décimo de Navidad y estoy casado o me estoy separando. ¿Qué hago?

¿Sabrías qué hacer en el caso de estar divorciándote y tener un décimo premiado con tu ex? Y en caso de estar casado, ¿de quién es realmente el dinero del premio?

Se acerca el día de la salud para la mayoría de españoles, y es que el próximo 22 de diciembre como cada año se celebrará el sorteo de la lotería de Navidad.

¿Todos tenéis ya vuestros décimos? La semana que viene saldremos de dudas de si nos ha tocado el preciado dinero o si deberemos conformarnos con tener salud un año más.

Hay ciertos casos en los que algunas personas necesitarán ayuda legal en el caso de que les toque, otras tan solo quieren tener una buena información, pues habéis llegado a buen puerto porque el portal de noticias MSN ha resuelto éstas incógnitas.

Vamos a ver qué hacer en el supuesto de que te toque la lotería y no sepas si el dinero es tuyo o de tu pareja si estás casado/a, o si estás en proceso de divorcio.

Estoy casado, ¿de quién es el dinero del premio?

En la mayoría de matrimonios en Cataluña se establece de per se la separación de bienes, por lo que si estás casado en esta comunidad, o se tiene establecida la separación de bienes, el premio será exclusivamente del cónyuge que ha comprado el décimo premiado. Si se ha comprado a medias le corresponderá a los dos en el porcentaje correspondiente.

Si por el contrario el matrimonio está en régimen de gananciales y uno de los cónyuges ha comprado el décimo premiado, el dinero será de los dos. Según el artículo 1351 del Código Civil, se establece de forma expresa que las ganancias obtenidas en el matrimonio formarán parte de la sociedad de gananciales.

Me estoy divorciando y me ha tocado el premio ¿debo repartirlo con mi ex?

La sociedad de gananciales se disuelve en el momento en el que se decreta el divorcio, y por lo tanto el décimo premiado es ganancial.

En este sentido, hay varias sentencias del Tribunal Supremo de retrotraer la fecha de disolución de la sociedad de gananciales a la separación de hecho, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

Cese de modo efectivo de la convivencia conyugal

Que el cese sea mantenido en el tiempo

Que haya voluntad de poner fin a la sociedad

En este supuesto, el cónyuge que adquiere el décimo es el que debe acreditar que se cumplen las condiciones estableciadas por el TS y podrá considerar que el premio es suyo sin tener que compartirlo con su ex, incluso antes de estar divorciados oficialmente.

Esta cuestión deberá ser discutida en el procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales en la fase de formación de inventario, no en el procedimiento de divorcio.

Y ahora que tenemos estos casos claros, solo nos queda desearos suerte de cara al Sorteo de la Lotería de Navidad, y que el premio se reparta entre la gente que más lo necesita.