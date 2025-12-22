Estos son los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo de Navidad distribuye este año un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado. Es uno de los eventos más esperados del año y es que muchos españoles están atentos este 22 de diciembre para ser el portador del Gordo y llevarse 400.000 euros.

Ya se conocen los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2024. Los número afortunados son 23.112, 60.649, 77.715, 25.412, 61.366

El 23.112 ha caído en Andorra (Teruel), Zaragoza, Granada, Plasencia, Bilbao, Barcelona, Castro Urdiales, Porqueres (Girona), Sort (Lleida), Madrid, San Pedro del Pinatar, Alaquàs, Manises, Palma de Mallorca y Madrid.

El 60.649 ha sido también muy repartido tocando ciudades como Roquetas de Mar, Almería, Pontevedra, Las Palmas, Vitoria, Torrevieja, Gijón, Almendralejo, Viladecans, Montgat, Santander, Cuenca, Fraga, Madrid, Torremolinos, Ourense, Sanxenxo, Sevilla, Toledo, Zaragoza, Plasensia, Laguna de Duero, Cadiz y Huesca.

Cuánto se lleva los ganadores de los quintos premios

Los afortunados han ganado 6.000 euros por cada décimo. En caso de que sea compartido, recibirá 300 euros por euro invertido. Cabe recordar que al no superar los 40.000 euros de premio, estos están exentos de impuestos.

Números relacionados con los quintos premios

A diferencia de los tres primeros grandes premios, este quinto no ofrece reintegros ni aproximaciones a la centena o a las dos últimas cifras.

Cuáles fueron los quintos premios del año pasado

Los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad del año 2022 fueron los números 54274, 45353, 88979, 92023, 01568, 86007, 57421 y 37038.

¿Cómo cobrar el premio?

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 24 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.

Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank. Dado que este 22 de diciembre es domingo, es previsible que las entidades financieras comiencen el proceso de pago de premios mayores el 23 de diciembre, salvo excepciones de apertura en domingos o festivos.