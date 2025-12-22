Estos son los números que han salido de los premios de la Lotería de Navidad

Se van conociendo los primeros premios del Sorteo Extraordinario de Navida de 2025. Millones de españoles están conectados para ver si les toca 'El Gordo', dotado en 400.000 euros la serie, o otro premio como el segundo, el tercero, los cuartos, los quintos o las pedreas, entre otros.

En esta ocasión, la Lotería de Navidad ha repartido un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado, ya que se repartieron 2.702 millones.

Aunque 'El Gordo' es el mayor primero y el que todos desean, también existen otros que pueden resultar de una gran ayuda. El segundo premio reparte 125.000 euros por décimo; el tercero, 50.000 euros por décimo; hay dos cuartos que distribuyen 20.000 euros por décimo, y ocho quintos premios con los que puedes conseguir 6.000 euros.

También hay 1.794 pedreas de cinco cifras con las que puedes conseguir 1.000 euros por serie, es decir, 5 euros por euro jugado. Además de dos aproximaciones al primer premio (2.000 euros por décimo); dos aproximaciones al segundo premio (1.250 euros por décimo) y dos aproximaciones al tercero (960 euros).

También hay otros premios, que aunque sean menos cuantiosos, puedes conseguir 100 euros por décimo. Entre estos se encuentran las centenas o las dos últimas cifras de los tres premios principales.

Y como siempre, si tu décimo no está premiado con ninguno de estos, puedes recurrir al reintegro, con el que recuperarás la cantidad jugada.

Estos son los premios principales

El Gordo:

Segundo Premio: 70.048

Tercer Premio:

Cuartos premios: 78.477

Quintos premios: