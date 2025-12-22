Estos son los mejores memes de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Navidad está dando mucho de qué hablar. El sorteo, que se está llevando a cabo desde el Teatro Real de Madrid, es tendencia en X, antes conocido como Twitter, donde muchos usuarios están siguiendo en directo el sorteo, pero otros no están perdiendo la oportunidad de burlarse de alguno de los momentos más virales que está dando la Lotería de Navidad, con la creación de 'memes'.

Estos son los mejores memes del Sorteo Extraordinario de Navidad:

A las 10:44 horas ha salido 'El Gordo'. Este año ha recaído en el 79.432. Y un usuario de X ha mostrado su décimo: "Me ha tocado".

Otro comparte su decepción, un año más.

Todas las personas están así, y, además, siguiendo el directo desde SPORT.es: "Yo en el trabajo comprobando cada 5 minutos si me ha tocado algo".

La retransmisión de Televisión Española no está pasando desapercibida.

(Noticia en elaboración)