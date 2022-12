Estos son los famosos que han ganado la Lotería de Navidad en años anteriores

Muchos famosos se han llevado algún pequeño pellizco en la Lotería de Navidad Entre ellos, la reina Letizia o Mercedes Milá

Hay gente que no juega a ningún juego de azar hasta que llega la Lotería de Navidad. Es algo ya prácticamente cultural, todo el mundo suele jugar aunque sea un décimo ya que usualmente se organizan rifas en el trabajo, en la escuela de los niños y un sinfín de lugares.

Total, que aunque quieras resulta difícil escapar de la Lotería de Navidad, convirtiéndose en un evento social de grandísimo calado. Esto se extrapola a los famosos, y aquí os vamos a contar cuáles son los 'celebrities' que han logrado un premio en la Lotería de Navidad.

FAMOSOS QUE HAN GANADO ALGO EN LA LOTERÍA DE NAVIDAD

La reina Letizia es quizás una de las figuras que más llaman la atención por haber ganado algún premio en la Lotería. En su caso, le regalaron un décimo con el número de su boda y se embolsó 12.000 euros. Como no podía ser de otra manera, la monarca de nuestro país decidió donar a una ONG el premio ya que no lo necesitaba.

Destaca Carmen Lomana porque no cobró el premio. Jugó por hacer la broma, y al no estar acostumbrada a ello le caducó el boleto y no pudo cobrar el premio.



| -

Por su parte, Nacho Guerreros pudo cumplir con su sueño al ganar la Lotería. Ganó un premio que le permitió viajar a Madrid para iniciar su carrera en el mundo de la actuación.

Sin embargo, la que ganó un premio increíblemente grande fue Mercedes Milá, que se llevó el Gordo en el año 2006 mientras presentaba Gran Hermano. La suerte acompañó a la mítica presentadora de Mediaset dándole un colchón económico que siempre se agradece.