Estos son los cuartos premios de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo de Navidad distribuye este año un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado. Es uno de los eventos más esperados del año y es que muchos españoles están atentos este 22 de diciembre para ser el portador del Gordo y llevarse 400.000 euros.

Ya se conocen los cuartos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025. Los número afortunados son el 78.477 y el XXXXX. El primero de estos dos premios ha sido cantado a las 09:53 horas.

El 78.477 ha caído muy repartido entre distintas localidades. Entre esas localidades agraciadas se encuentran Cazorla, Getafe, Badalona, Mislata y Burgos entre otras.

Cuánto se lleva los ganadores de los cuartos premios

Los afortunados han ganado 20.000 euros por cada décimo. En caso de que sea compartido, recibirá 1.000 euros por euro invertido. Cabe recordar que al no superar los 40.000 euros de premio, estos están exentos de impuestos.

Números relacionados con los cuartos premios

A diferencia del primer, segundo y tercer premio, este cuarto no ofrece reintegros ni aproximaciones a la centena o a las dos últimas cifras.

¿Cómo cobrar el premio?

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 24 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.

Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank. Dado que este 22 de diciembre es domingo, es previsible que las entidades financieras comiencen el proceso de pago de premios mayores el 23 de diciembre, salvo excepciones de apertura en domingos o festivos.