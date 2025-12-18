Así es el sistema Voltaire para ganar la Lotería de Navidad: descubre cómo se hizo rico el filósofo

Ganar la Lotería de Navidad es algo que puede cambiarte la vida por completo, sobre todo, si consigues el premio gordo de la misma. En cuanto a cifras, hay que recordar que este asciende a casi 330.000 euros (el resto hasta los 400.000 es lo que se iría en impuestos), lo cual supone una cantidad muy a tener en cuenta.

Esa es la razón por la que a lo largo de la historia se han ido estableciendo todo tipo de métodos con los que aumentar nuestras posibilidades de ganar la Lotería de Navidad, y bien es cierto que algunos de ellos funcionaron en el pasado.

Ese es el caso del método de Voltaire, mítico filósofo imprescindible en la época de la Ilustración francesa, quien consiguió trampear el sistema de loterías para convertirse en una de las personas más ricas del país.

El sistema era más sencillo e infalible de lo que parece: en el año 1729, el gobierno de Francia emitió una serie de bonos que la población podía comprar con tal de que el país pudiera pagar deudas. Y, como benefició principal, se ofrecía comprar billetes de lotería por una fracción mínima del valor del bono en cuestión.

Ahí es donde Voltaire vio la trampa perfecta: estableció una sociedad con otros inversores que se dedicó a comprar miles de los bonos más baratos que ofrecía el gobierno de Francia.

Esto provocaba, de forma colateral, que pudieran hacerse con miles de billetes de lotería por un precio ínfimo, llegando a poseer una buena parte de los que estaban en circulación por aquel entonces.

La jugada era evidente: de esta manera, aumentarían muchísimo sus probabilidades de hacerse con el bote; cosa que finalmente ocurrió en más de una ocasión, haciendo que el patrimonio de Voltaire alcanzase cifras extraordinarias.

De hecho, se calcula que la riqueza del filósofo superaría los 9 millones de libras francesas (según los datos recogidos por National Geographic), lo cual era una barbaridad para la época. Por ello, podría decirse que su método funcionaba, pero hay que recalcar que solo era posible hace 300 años: hoy en día es imposible aplicarlo en el sistema actual de Lotería de Navidad.