Quién es Sandra Daviú, la cara inconfundible de la Lotería de Navidad y su inesperada conexión con Pablo Iglesias

Sandra Daviú, un rostro icónico en la televisión española, lleva años asociada al Sorteo Extraordinario de Navidad, un evento que ha presentado desde 2014 de manera ininterrumpida. Pero su carrera va mucho más allá de los bombos y los niños de San Ildefonso.

Esta periodista catalana, graduada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, inició su trayectoria en los años 90 en Teledeporte, donde se encargaba de tareas de presentación, redacción y comentarios deportivos. Más tarde, entre 2001 y 2005, presentó Escuela del Deporte en La 2, consolidando su posición en la pequeña pantalla.

El gran cambio en su carrera llegó en 2005, cuando asumió por primera vez la retransmisión de la Lotería de Navidad. Su relación con este sorteo se convertiría en una constante, aunque en esos años aún tenía otros proyectos destacados.

En 2007, tras un tiempo en España Directo, fichó por Antena 3, donde marcó historia al tomar las riendas de El Diario tras la salida de Patricia Gaztañaga. Durante esta etapa, entre 2008 y 2011, Sandra se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión. En entrevistas posteriores, destacó cuánto le enseñó este formato sobre las emociones humanas y la importancia de no juzgar.

Tras su paso por Antena 3, regresó a TVE en 2014 para copresentar una nueva etapa de España Directo junto a Roberto Leal. Ese mismo año volvió a hacerse cargo del Sorteo de Navidad, un puesto que ha mantenido incluso después de su maternidad en 2016. Desde entonces, su vínculo con el evento navideño ha sido inquebrantable, consolidándose como su presentadora más emblemática.

Además de su faceta televisiva, Sandra ha dado un giro interesante a su carrera al adentrarse en el ámbito académico. En 2022, obtuvo una plaza como profesora asociada en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, donde enseña sobre radio y televisión. Un logro que generó cierta controversia, ya que dejó fuera de la carrera a figuras mediáticas como Pablo Iglesias.

Actualmente, además de seguir al frente de la Lotería de Navidad, Daviú presenta Madrid mejora tu vida en Telemadrid cada domingo. Su capacidad para adaptarse y evolucionar a lo largo de los años demuestra por qué sigue siendo una de las figuras más queridas y respetadas del panorama televisivo.