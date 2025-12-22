Quién es Sandra Daviú y Blanca Benlloch: Así son las presentadoras de la Lotería de Navidad de 2025

Ya ha llegado el día. Para muchos la verdadera Navidad empieza hoy, 22 de diciembre, con el cántico de los niños de San Ildefonso y su tradicional melodía que tantas alegrías ha traído a lo largo de los más de 200 años de historia que tiene el sorteo de la Lotería de Navidad.

Muchos españoles pasarán esta mañana pegados al televisor pendientes de la extracción de las bolas, que emite RTVE desde las 9 h en directo de forma exclusiva, a través de la 1. Las encargadas de seguir todo el sorteo que se celebra desde el Teatro Real de Madrid son dos presentadoras conocidas de la televisión en España: la catalana Sandra Daviú y la valenciana Blanca Benlloch.

Quién es Sandra Daviú

Sanda Daviu (1975) es una periodista de Barcelona que se licenció en la Universidad Autónoma de Barcelona y se doctoró en la Complutense de Madrid. Sus inicios están ligados al deporte, pues entró a formar parte de la plantilla de Teledeporte y presentó el programa 'Escuela del deporte' que se emitía en la segunda cadena de la televisión pública española. Más adelante, pasó a ser reportera de 'España Directo' durante los últimos siete años en RTVE.

Sin embargo, su momento de mayor exposición pública fue cuando empezó a presentar el icónico programa de Atresmedia 'El Diario', que inicialmente se conocía por 'El Diario de Patricia' y presentaba Patricia Gaztañaga. Durante su etapa en la cadena privada, también presentó 'Espejo Público' y fue la encargada de dirigir las Campanadas de 2010 con Jorge Fernández. Tras seis años, en 2013 decidió volver a RTVE y desde hace algunos años es la cara y la voz que acompaña a los jugadores durante la mañana del 22 de diciembre.

Quién es Blanca Benlloch

Blanca Benlloch (1979) es una periodista que inició su carrera en la radio, en emisoras como la COPE o Cadena 100, aunque se dio a conocer al pasarse a la televisión autonómica Canal 9, donde presentó el programa 'La vida va' o 'Matí, Matí y A la fresca'. En esa etapa se fogueó en la presentación de eventos, pues se encargó de la retransmisión del Festival de la Canción de Benidorm, y como su ahora compañera en la Lotería, también de las Campanadas, en 2005.

Más adelante, entró a RTVE y fue reportera de 'España Directo'. Desde 2014 se encarga de la presentación de diferentes eventos de la lotería en la televisión pública, que compagina con su interés por el mundo de la moda, en diferentes pasarelas, como la de Cibeles o la Gaudí.