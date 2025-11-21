Por qué San Pancracio se relaciona con la Lotería de Navidad: esta es su dramática historia

Siempre que se acerca la Lotería de Navidad es común ver cómo muchas personas muestran sus respetos a San Pancracio de distintas maneras. Pero ¿a qué se debe esto último exactamente?

Es bien sabido que este último santo se encuentra muy relacionado con la posibilidad de ganar dinero y, además, con los juegos de azar. Y lo cierto es que la historia del mismo es bastante dramática.

Todo se remonta al siglo III d.c., donde los romanos seguían persiguiendo a los cristianos en un conflicto que parecía no terminar nunca. Pues bien; San Pancracio era uno de los mismos hasta que lo capturaron a la edad de los 15 años.

San Pancracio fue huérfano desde los siete años, por lo que se acabó mudando con su tío a Roma cuando esta se encontraba bajo el reinado de Diocleciano: uno de los mayores responsables de las persecuciones cristianas de aquella época.

Después de haber estado 8 años huyendo y escondiéndose de los romanos, San Pancracio acabó siendo decapitado a causa de esta situación y pasó a ser una de las primeras figuras santificadas del Cristianismo.

Teniendo esto en cuenta, hay quien vincula su figura a la del dinero por un motivo concreto: se recurre a él en tiempos de necesidad económica con tal de reclamar la fortaleza que él mostró al resistir ante los romanos a su corta edad.

De esta manera, San Pancracio se fue convirtiendo con el paso de los años en un santo al que la gente recurría cuando se veía con problemas de dinero y a menudo se le hacen ofrendas relacionado con esto último.

En este mismo sentido, la asociacón que se ha hecho entre el santo y la fortuna se ha producido a través de siglos de tradición hasta el momento presente, donde mucha gente le reza para obtener suerte en la Lotería de Navidad.