No lo sabías, pero a estos famosos les tocó la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad se celebra el 22 de diciembre con el objetivo de cambiar la vida de varias personas elegidas por la suerte. Lo que mucha gente no sabe, por otro lado, es que hay varios famosos a los que le ha tocado con el paso de los años.

Hablamos de rostros muy conocidos que están repartidos en diferentes gremios: desde el mundo de la televisión hasta el de la música, pasando incluso por la Casa Real de España.

Comenzando por este último caso, la Reina Letizia obtuvo un premio de 25.000 euros en la Lotería de Navidad del año 2004 gracias a un décimo que obtuvo como regalo de bodas de Miguel Garau, periodista compañero de la Reina. Lo único que se sabe al respecto es que la Casa Real tomó la decisión de donar el premio a una ONG, aunque se desconoce a cuál exactamente.

Si prestamos atención al mundo de la televisión, hay varios famosos que han recibido premios en la Lotería de Navidad, comenzando por el propio Carlos Sobera, quien llegó a ganar un premio de 300 euros hace unos años.

Siguiendo con otros ejemplos similares, Mercedes Milá ganó también en el año 2006 gracias a un boleto que compartía con sus compañeros de equipo por aquel entonces, por lo que el premio fue repartido entre todos.

Por otro lado, Isabel Gemio y Nieves Herrero también tuvieron suerte en la Lotería de Navidad de hace años, aunque se desconoce cuál de la primera se desconoce la cantidad exacta y de la segunda se sabe que este se correspondió con el cuarto premio.

Otro de los casos más sonados del mundo de la televisión y el teatro es el de Nacho Guerreras, cuyo padre ganó uno de los premios de la Lotería de Navidad en el año 2002, el cual sirvió para que Nacho pudiera hacerse con los derechos de la obra con la que comenzó a darse a conocer.

Si nos vemos al mundo de la música, encontramos varios rostros premiados muy reconocibles: Fortu, líder de Obús, contó con dos décimos ganadores en la edición de 2015, y Soraya Arnelas se llevó un segundo premio, pero no se conoce en qué año exactamente.

No obstante, el caso más loco se correspondería con el de Carmen Lomana: ganó uno de los botes de La Lotería de Navidad hace unos años, pero no pudo cobrar el premio porque su boleto estaba caducado.