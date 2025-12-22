De la reina Letizia a Carlos Sobera: Los famosos que han ganado la Lotería alguna vez en su vida

La Lotería de Navidad ha cambiado la vida de mucha gente a lo largo de los años, pero lo cierto es que esta también ha agraciado a ciertos rostros famosos que hemos visto cientos de veces en televisión y redes sociales.

Si tuviéramos que empezar con aquellos que han recibido un primer premio en la Lotería de Navidad, destacarían dos famosos concretos: en primer lugar, el padre de Nacho Guerrero contó con un boleto ganador en el año 2002 y este último usó parte del dinero para comprar los derechos de la obra de teatro que impulsaría su carrera como actor.

La segunda persona famosa que ha recibido un primer premio se corresponde con Mercedes Milá, quien en el año 2006 ganó el Gordo junto a sus compañeros de trabajo en Megamedia, aunque nunca quiso revelar cuánto fue la cantidad exacta.

Mercedes Milá en 'Y ahora Sonsoles' / ANTENA 3

Al margen de estos últimos, la misma Reina Letizia también recibió un importante premio de 12.000 euros en 2004 a causa de unos boletos que uno de sus excompañeros de RTVE le regaló en aquella edición. Finalmente, la Casa Real optó por donar el premio a una ONG.

Y es que, si atendemos a segundos premios, en el mundo de la música hay otras dos personas famosas que también han recibido un buen pellizco de la Lotería de Navidad: por un lado Soraya Arnelas fue agraciada en el año 2016 junto a sus padres y, por otro, Fortu (de 'Obús') ganó un quinto premio en el año 2015.

Por otro lado y si prestamos atención al mundo de la televisión, hay varios famosos que se han llevado algún premio menor en la Lotería de Navidad, destacando entre ellos Carlos Sobera, Isabel Gemio, Nieves Herrero o Joaquín Prat.

Carlos Sobera. / Telecinco

No obstante, la anécdota más llamativa que vincula el concepto de persona famosa con el de Lotería de Navidad surge a cargo de Carmen Lomana: le tocaron entre 3.000 y 4.000 euros en una edición pasada, pero no lo recibió porque no miró el boleto hasta que fue demasiado tarde y ya había caducado.

¿A qué otras personas famosas le tocará la Lotería de Navidad en el futuro? No hay forma de saberlo pero, teniendo en cuenta cómo funciona el azar, es probable que esta lista se expanda con nuevos nombres en los próximos años.